La marca histórica que Lionel Messi busca alcanzar ante Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas

¿Juega contra Ecuador? La gran incógnita

Todo indica que Messi será titular contra Venezuela, aunque su presencia frente a Ecuador el próximo martes todavía no está confirmada. Con la clasificación asegurada, el cuerpo técnico podría darle descanso pensando en los playoffs de la MLS, donde Inter Miami afrontará partidos decisivos en las próximas semanas. De esta manera, el Monumental podría ser escenario de una noche histórica: la última función oficial de Messi en el país y la posibilidad de que logre un récord que todavía le falta.

Los máximos goleadores de las últimas Eliminatorias Sudamericanas

2006 Ronaldo Nazario (10)

2010 Humberto Suazo (10)

2014 Luis Suárez (11)

2018 Edinson Cavani (10)

2022 Marcelo Martins (10)

2026 Luis Díaz (7)*