La marca histórica que Lionel Messi busca alcanzar ante Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas
El 10 quiere ser goleador de una Eliminatoria por primera vez en su carrera y pelea mano a mano con Luis Díaz en la recta final rumbo al Mundial 2026.
La Selección Argentina enfrenta a Venezuela este jueves desde las 20:30 en el Monumental, por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Más allá de la clasificación ya asegurada, el duelo tiene un condimento especial: podría ser la última vez que Lionel Messi dispute un partido oficial en el país con la camiseta albiceleste.
En ese contexto, el capitán va por una marca inédita en su carrera: ser el goleador de una Eliminatoria Sudamericana. Pese a sus múltiples récords, nunca terminó en la cima de la tabla de artilleros en un torneo clasificatorio.
Lionel Messi vs. Luis Díaz: la pelea por la cima de los goleadores
Actualmente, Messi suma 6 goles en las Eliminatorias 2026 y se ubica en la segunda posición detrás de Luis Díaz, que lidera con 7. Eso lo deja con la chance concreta de alcanzarlo en el choque frente a Venezuela y, si juega ante Ecuador en la última fecha, superarlo para adueñarse del título de máximo goleador de la competición.
Cabe destacar que Messi es ya el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas con 34 tantos. Lo siguen Luis Suárez (29) y Marcelo Martins Moreno (22). Sin embargo, nunca logró ser el número uno en una edición en particular, como sí lo hicieron figuras como Ronaldo o Edinson Cavani.
¿Juega contra Ecuador? La gran incógnita
Todo indica que Messi será titular contra Venezuela, aunque su presencia frente a Ecuador el próximo martes todavía no está confirmada. Con la clasificación asegurada, el cuerpo técnico podría darle descanso pensando en los playoffs de la MLS, donde Inter Miami afrontará partidos decisivos en las próximas semanas. De esta manera, el Monumental podría ser escenario de una noche histórica: la última función oficial de Messi en el país y la posibilidad de que logre un récord que todavía le falta.
Los máximos goleadores de las últimas Eliminatorias Sudamericanas
- 2006 Ronaldo Nazario (10)
- 2010 Humberto Suazo (10)
- 2014 Luis Suárez (11)
- 2018 Edinson Cavani (10)
- 2022 Marcelo Martins (10)
- 2026 Luis Díaz (7)*
