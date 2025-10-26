Por qué Franco Mastantuono no ingresó en el triunfo de Real Madrid ante Barcelona
El argentino fue suplente en la victoria 2-1 del Merengue no sumó minutos. Jude Bellingham y Arda Güler, claves en la decisión de Xabi Alonso en El Clásico.
El Real Madrid logró un triunfo clave en El Clásico ante el Barcelona y se consolidó como líder de LaLiga, pero una de las sorpresas fue la ausencia de Franco Mastantuono entre los cambios. El mediocampista argentino, que había participado en ocho de los nueve encuentros anteriores, vio el partido completo desde el banco.
La decisión de Xabi Alonso tuvo un motivo claro: la presencia de Jude Bellingham. El inglés regresó al equipo titular tras recuperarse de una luxación en el hombro y fue figura, marcando el gol del 2-1 definitivo. Durante la lesión del ex Borussia Dortmund, Mastantuono había aprovechado su oportunidad como reemplazante natural en el mediocampo ofensivo.
“Lleva tres partidos muy buenos. Sabíamos que necesitaba tiempo para ponerse en marcha y recuperar sensaciones”, destacó Alonso sobre Bellingham tras el clásico, subrayando la importancia del inglés en su esquema.
Arda Güler, la otra competencia directa de Franco Mastantuono
La recuperación del plantel completo también condiciona los minutos del ex River. Xabi Alonso prioriza en su rotación a Arda Güler, una de sus debilidades desde que asumió. El turco de 20 años, con más recorrido en el club, fue titular ante el Barcelona y desplazó tanto a Mastantuono como a Rodrygo en la consideración del entrenador.
Durante el clásico, los ingresos desde el banco fueron Brahim Díaz, Dani Carvajal, Dani Ceballos, Gonzalo García y Rodrygo. Ni siquiera cuando Güler dejó la cancha Alonso apostó por el argentino, optando en cambio por Díaz para mantener equilibrio entre ataque y control.
Con la plantilla merengue nuevamente completa, Mastantuono deberá esperar su oportunidad. El cuerpo técnico valora su talento y proyección, pero entiende que los minutos más importantes llegarán de forma progresiva. El juvenil de 17 años sabe que su tiempo en partidos decisivos aún está por venir y que deberá seguir compitiendo para ganarse un lugar entre los titulares del Real Madrid.
