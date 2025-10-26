Por qué Franco Mastantuono no ingresó en el triunfo de Real Madrid ante Barcelona

real madrid (1)

Arda Güler, la otra competencia directa de Franco Mastantuono

La recuperación del plantel completo también condiciona los minutos del ex River. Xabi Alonso prioriza en su rotación a Arda Güler, una de sus debilidades desde que asumió. El turco de 20 años, con más recorrido en el club, fue titular ante el Barcelona y desplazó tanto a Mastantuono como a Rodrygo en la consideración del entrenador.