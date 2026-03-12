El mensaje de Chiqui Tapia tras reunirse con Alejandro Domínguez para definir la sede de la Finalissima
Claudio Tapia se reunió con Alejandro Domínguez para hablar de la Finalissima entre Argentina y España y luego publicó un mensaje en redes.
Claudio “Chiqui” Tapia se reunió con Alejandro Domínguez para avanzar en la definición de la sede de la Finalissima entre Argentina y España. Tras el encuentro, el presidente de la AFA publicó un mensaje en redes sociales en el que destacó la reunión de trabajo con el titular de la Conmebol.
El encuentro se llevó adelante en medio de la incertidumbre que rodea al partido entre el campeón de la Copa América y el ganador de la Eurocopa, cuya organización todavía no tiene estadio confirmado.
Luego del encuentro, Tapia compartió un mensaje en su cuenta oficial en redes sociales para referirse a la reunión que mantuvo con el dirigente paraguayo: “Muchas gracias, presidente, por tomarte el tiempo de visitar la Argentina para dialogar sobre la Finalissima. Tuvimos una muy buena reunión de trabajo, donde conversamos e intercambiamos ideas durante una cena”, escribió el titular de la AFA. La publicación reflejó el clima del encuentro, que tuvo como objetivo principal avanzar en la búsqueda de una sede para el partido entre las selecciones campeonas de América y Europa.
La discusión por la sede de la Finalissima
En un principio, el encuentro estaba programado para el viernes 27 de marzo y tenía como escenario previsto el estadio Lusail, en Qatar. Sin embargo, esa posibilidad quedó en duda debido al conflicto bélico en Medio Oriente, lo que obligó a las federaciones involucradas a evaluar nuevas alternativas. Entre las opciones que aparecieron se encuentran Miami y Londres, aunque ambas ciudades fueron perdiendo fuerza con el correr de los días.
Mientras tanto, desde UEFA impulsan que el partido se juegue en España, con el Estadio Santiago Bernabéu como una de las sedes propuestas. Tapia, en cambio, dejó clara su postura en los últimos días al expresar públicamente su deseo de que el encuentro se dispute en Buenos Aires, más precisamente en el estadio Monumental, habitual escenario de la Selección argentina.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario