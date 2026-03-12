El mensaje de Chiqui Tapia tras reunirse con Alejandro Domínguez para definir la sede de la Finalissima

Luego del encuentro, Tapia compartió un mensaje en su cuenta oficial en redes sociales para referirse a la reunión que mantuvo con el dirigente paraguayo: “Muchas gracias, presidente, por tomarte el tiempo de visitar la Argentina para dialogar sobre la Finalissima. Tuvimos una muy buena reunión de trabajo, donde conversamos e intercambiamos ideas durante una cena”, escribió el titular de la AFA. La publicación reflejó el clima del encuentro, que tuvo como objetivo principal avanzar en la búsqueda de una sede para el partido entre las selecciones campeonas de América y Europa.