Chiqui Tapia rechazó jugar la Finalissima en Madrid y propuso un estadio argentino como sede

El dirigente habló este jueves en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, donde se presentó para declarar en la causa que investiga una presunta evasión en la AFA. Antes de ingresar al edificio fue abordado por la prensa y allí se refirió al tema: “Cumplimos con lo que quería el juez y por lo que fuimos citados. Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”, expresó ante los periodistas.