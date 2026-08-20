Coudet fue sincero tras el 0-0 de River: de "jugó como pudo" a "cualquiera firmaba el empate"

El director técnico insistió en que la altura tuvo un impacto importante durante el encuentro y reconoció que el contexto obligó a River a adoptar una estrategia diferente a la que hubiera utilizado con el plantel completo y en condiciones normales. “Nos cuesta a nosotros que no corremos. Es un buen punto, vamos al Monumental con nuestra gente y seguramente completos en cuanto al plantel y ojalá podamos hacer un gran partido y regalar el pase a la próxima fase a nuestra gente”, agregó.

"CREO QUE TODOS HUBIÉSEMOS FIRMADO EL EMPATE." Coudet se expresó sobre cómo llegó River a jugar la ida de los octavos de la CONMEBOL #Sudamericana vs. Independiente Santa Fe. ¿Coincidís con el DT del Millonario? pic.twitter.com/1CBbuwFAqW — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2026

Para Coudet, entonces, el resultado no debe analizarse únicamente desde el nivel futbolístico mostrado. El 0-0 dejó abierta la serie y le permitió al equipo regresar a Buenos Aires con la posibilidad de definir la clasificación como local. Si bien River siempre sale a buscar la victoria, Chacho reconoció que antes del comienzo del partido un empate habría sido un resultado que todos dentro del plantel hubieran aceptado, especialmente por las dificultades que rodeaban al compromiso.

El entrenador de River valoró el empate en Bogotá

“Sacamos un gran punto, me hubiese gustado que vieran un fútbol como se vio el otro día pero el contexto era este pero creo que todos hubiésemos firmado el empate antes del partido por el todo”, sostuvo el entrenador.

El Chacho también remarcó que la intención del equipo sigue siendo ganar cada encuentro, aunque entendió que en esta ocasión había circunstancias que hacían especialmente valioso no regresar de Colombia con una derrota. “Nosotros siempre queremos ganar cada partido pero sobretodo entre las dificultades y la altura me parece que volvemos a casa bien”, completó.

"A MÍ ME DUELE TODO EL CUELLO." Parece que el Chacho Coudet sufrió la altura... pic.twitter.com/sJU5pbGEP7 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2026

Ahora la institución de Núñez tendrá varios días para preparar el partido decisivo de la serie y recuperar futbolistas importantes. La revancha se disputará en el Monumental, donde el Millonario contará con el respaldo de su público y buscará aprovechar la localía para meterse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana.

De cara al segundo encuentro, el entrenador recibió además una noticia alentadora: espera contar con varios futbolistas que no llegaron en plenitud al compromiso disputado en Bogotá. “Para la vuelta estarán bien Acuña, bien Montiel, bien Driussi. Seguramente vamos a llegar mucho más completos. Mucho más parecido al River que se vio el domingo pasado”, anticipó.