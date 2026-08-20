Coudet fue sincero tras el 0-0 de River: de "jugó como pudo" a "cualquiera firmaba el empate"
El entrenador del Millonario valoró el 0-0 ante Independiente Santa Fe en Bogotá y explicó cuánto pesaron la altura, las bajas y las posiciones improvisadas.
River se volvió de Bogotá con un empate sin goles frente a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y Eduardo Coudet no ocultó que el resultado terminó siendo positivo teniendo en cuenta el contexto que tuvo que afrontar su equipo. El entrenador del Millonario analizó el partido después del 0-0 en El Campín y dejó una definición contundente sobre la actuación de sus dirigidos: River jugó “como pudo”.
El conjunto argentino tuvo que afrontar un escenario especialmente complejo. A las dificultades propias de disputar un encuentro internacional en Colombia se sumó la altura de la ciudad, ubicada a unos 2600 metros sobre el nivel del mar, además de varias bajas que obligaron al cuerpo técnico a modificar la formación y ubicar jugadores en posiciones que no son las habituales para ellos.
Coudet entendió que todos esos factores debían ser considerados a la hora de evaluar la producción del equipo. “Entiendo que cada uno juega donde vive pero los 2600 metros los sentimos todos, y después nos acomodamos de la manera en la que creíamos que mejor llegábamos, teniendo que utilizar jugadores en posiciones que no están acostumbrados. ¿El por qué? Ustedes saben que hay jugadores tocados que no podían llegar y es un buen punto, vamos a casa nuestra gente”, explicó durante la conferencia de prensa.
“River jugó como pudo”, la explicación de Coudet
Una de las preguntas que recibió el entrenador apuntó directamente al rendimiento del Millonario: si el equipo había jugado de la manera que pretendía o si, dadas las circunstancias, simplemente había hecho lo que estaba a su alcance. La respuesta fue directa: “Como pudo, esa es la realidad. Si hubiera tenido a todos a disposición la distribución hubiese sido otra, aunque -vuelvo a repetir- hay 2600 metros acá y eso cuesta”.
El director técnico insistió en que la altura tuvo un impacto importante durante el encuentro y reconoció que el contexto obligó a River a adoptar una estrategia diferente a la que hubiera utilizado con el plantel completo y en condiciones normales. “Nos cuesta a nosotros que no corremos. Es un buen punto, vamos al Monumental con nuestra gente y seguramente completos en cuanto al plantel y ojalá podamos hacer un gran partido y regalar el pase a la próxima fase a nuestra gente”, agregó.
Para Coudet, entonces, el resultado no debe analizarse únicamente desde el nivel futbolístico mostrado. El 0-0 dejó abierta la serie y le permitió al equipo regresar a Buenos Aires con la posibilidad de definir la clasificación como local. Si bien River siempre sale a buscar la victoria, Chacho reconoció que antes del comienzo del partido un empate habría sido un resultado que todos dentro del plantel hubieran aceptado, especialmente por las dificultades que rodeaban al compromiso.
El entrenador de River valoró el empate en Bogotá
“Sacamos un gran punto, me hubiese gustado que vieran un fútbol como se vio el otro día pero el contexto era este pero creo que todos hubiésemos firmado el empate antes del partido por el todo”, sostuvo el entrenador.
El Chacho también remarcó que la intención del equipo sigue siendo ganar cada encuentro, aunque entendió que en esta ocasión había circunstancias que hacían especialmente valioso no regresar de Colombia con una derrota. “Nosotros siempre queremos ganar cada partido pero sobretodo entre las dificultades y la altura me parece que volvemos a casa bien”, completó.
Ahora la institución de Núñez tendrá varios días para preparar el partido decisivo de la serie y recuperar futbolistas importantes. La revancha se disputará en el Monumental, donde el Millonario contará con el respaldo de su público y buscará aprovechar la localía para meterse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana.
De cara al segundo encuentro, el entrenador recibió además una noticia alentadora: espera contar con varios futbolistas que no llegaron en plenitud al compromiso disputado en Bogotá. “Para la vuelta estarán bien Acuña, bien Montiel, bien Driussi. Seguramente vamos a llegar mucho más completos. Mucho más parecido al River que se vio el domingo pasado”, anticipó.
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