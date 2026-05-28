El mensaje de Juan Manuel Cerúndolo luego de su histórica victoria ante Jannik Sinner: "Tuve bastante suerte"

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El posteo no tardó en volverse viral en las redes sociales y lo bueno es que estuvo acompañado por una foto muy especial junto a su hermano Francisco, reflejando la intimidad del festejo familiar en París luego de una jornada perfecta en la que ambos consiguieron sellar su boleto a la tercera ronda del Grand Slam. Sin lugar a dudas que se trata de un día totalmente importante para el deporte de nuestro país que seguirá poniendo el ojo en dos talentos muy importantes del tenis.