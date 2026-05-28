El mensaje de Juan Manuel Cerúndolo luego de su histórica victoria ante Jannik Sinner: "Tuve bastante suerte"
La locura por el histórico triunfo ante el número 1 del mundo se trasladó de la cancha a las plataformas digitales y enloqueció a los fanáticos.
La euforia por el histórico triunfo de Juan Manuel Cerúndolo ante el número 1 del mundo, Jannik Sinner, en la segunda ronda de Roland Garros se trasladó de la cancha a las plataformas digitales. Luego de consumar la hazaña en cinco sets, el tenista argentino de 24 años se volcó a sus redes sociales para compartir sus sensaciones con los fanáticos.
El mensaje de Juan Manuel Cerúndolo luego de su histórica victoria ante Jannik Sinner
Fiel a la humildad y honestidad brutal que mostró en las entrevistas post-partido, el menor de los hermanos utilizó su cuenta de X (anteriormente Twitter) para dejar un divertido y sincero mensaje: "Wow que partido jaja, sin duda tuve bastante suerte pero super feliz con la victoria. Gracias a todos por el apoyo".
El posteo no tardó en volverse viral en las redes sociales y lo bueno es que estuvo acompañado por una foto muy especial junto a su hermano Francisco, reflejando la intimidad del festejo familiar en París luego de una jornada perfecta en la que ambos consiguieron sellar su boleto a la tercera ronda del Grand Slam. Sin lugar a dudas que se trata de un día totalmente importante para el deporte de nuestro país que seguirá poniendo el ojo en dos talentos muy importantes del tenis.
Lo que viene para los hermanos Cerúndolo en la tercera ronda del Roland Garros
Con el cuadro masculino totalmente revolucionado por la caída de Sinner y la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz —dejando a Novak Djokovic y Alexander Zverev como los grandes candidatos en el horizonte—, los Cerúndolo ya conocen sus próximos desafíos:
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Juan Manuel intentará seguir estirando su sueño frente a Landaluce o Kopriva.
Francisco buscará su boleto a la segunda semana de competencia cuando se enfrente ante el norteamericano Zachary Svajda.
Los números del histórico triunfo de Juan Manuel Cerúndolo ante Jannik Sinner
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