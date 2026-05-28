Los 26 de Lionel Scaloni: el dato oficial sobre la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026
El esperado anuncio de los convocados tiene fecha confirmada. Lionel Scaloni revelará este viernes quiénes viajan al Mundial 2026.
Se termina el misterio en torno a la lista definitiva de la Selección Argentina para disputar el inminente torneo internacional. Se confirmó de manera oficial que Lionel Scaloni dará a conocer a los veintiseis futbolistas convocados este mismo viernes, terminando así con toda la incertidumbre previa al ansiado viaje.
¿Cuándo y cómo se define la lista de Lionel Scaloni?
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Según la información revelada por el periodista Martín Arevalo, el entrenador presentará la lista oficial de convocados este mismo viernes 29 de mayo.
A pesar de que la FIFA dispuso como fecha límite el lunes 1° de junio para entregar la documentación, el cuerpo técnico nacional decidió adelantar el esperado anuncio.
Roberto Ayala, integrante fundamental del cuerpo técnico, reveló que cada asistente arma su propia lista preliminar, pero la decisión definitiva es tomada exclusivamente por el entrenador.
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El capitán y astro rosarino es una pieza inamovible en la convocatoria y jugará su sexto Mundial, alcanzando un impresionante récord histórico que compartirá con el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Memo Ochoa.
El equipo albiceleste integra el Grupo J y debutará oficialmente frente a la selección de Argelia el próximo martes 16 de junio a las 22 horas en la ciudad de Kansas City.
Por la segunda jornada, se medirá ante su par de Austria el lunes 22 a las 14 horas en Dallas.
El cierre de la primera fase de grupos será contra el combinado de Jordania el sábado 27 de junio a las 23 horas.
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