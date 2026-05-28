Los 26 de Lionel Scaloni: el dato oficial sobre la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

El capitán y astro rosarino es una pieza inamovible en la convocatoria y jugará su sexto Mundial, alcanzando un impresionante récord histórico que compartirá con el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Memo Ochoa.

El equipo albiceleste integra el Grupo J y debutará oficialmente frente a la selección de Argelia el próximo martes 16 de junio a las 22 horas en la ciudad de Kansas City.

Por la segunda jornada, se medirá ante su par de Austria el lunes 22 a las 14 horas en Dallas.