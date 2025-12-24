El mensaje de la China Suárez ante los rumores de Mauro Icardi a River: "Estoy feliz"
Eugenia Suárez negó haber dado el OK para que Mauro Icardi vuelva a Argentina y aseguró que está feliz en Turquía, en medio de versiones que lo vinculan con River.
El nombre de Mauro Icardi comenzó a tomar fuerza en el mundo River en las últimas horas, impulsado por un mercado de pases prometedor que ya tuvo las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno. Con apenas seis meses de contrato por delante en Galatasaray, el delantero fue vinculado al Millonario y rápidamente surgieron versiones sobre un supuesto visto bueno de su pareja, Eugenia Suárez.
La actriz, reconocida hincha del Millonario, fue señalada como una de las piezas clave para un eventual regreso del futbolista al país. Sin embargo, ante la multiplicación de rumores, decidió salir a aclarar la situación en sus redes sociales, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores.
La desmentida de la China Suárez sobre Mauro Icardi y River
A través de su cuenta oficial de X, la China fue tajante y negó cualquier tipo de influencia en el futuro deportivo de Icardi. “¿Que yo di el ok para qué? Jajaja, no me meto en la carrera de mi pareja, no soy su manager ni quiero serlo“, escribió. Además, la actriz dejó en claro su presente personal y apuntó contra las versiones que circularon en las últimas horas: “Yo estoy feliz en Turquía, no intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos”.
Las declaraciones de Suárez van en sintonía con la información que indica que, hasta el momento, no existieron contactos formales entre River y el entorno del jugador. Todo apunta a que Icardi cumplirá su contrato con el club turco y, al menos por ahora, no volverá al fútbol argentino.
De todos modos, semanas atrás la propia China había marcado una postura clara ante una eventual vuelta al país. “Si viene, viene a River y no hay discusión. Ya está hablado. Si en algún momento viene… Boca prohibidísimo“, había afirmado, dejando en claro sus preferencias, aunque sin confirmar ningún tipo de negociación.
Los números de Mauro Icardi en la temporada con Galatasaray
En lo que va de la campaña, tras recuperarse de la rotura de ligamentos, Mauro Icardi sumó 980 minutos en un total de 23 compromisos oficiales con la camiseta del Galatasaray de Turquía. Allí, logró convertir 9 goles, para nada despreciables en esta situación.
