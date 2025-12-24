El mensaje de la China Suárez ante los rumores de Mauro Icardi a River: "Estoy feliz"

La desmentida de la China Suárez sobre Mauro Icardi y River

A través de su cuenta oficial de X, la China fue tajante y negó cualquier tipo de influencia en el futuro deportivo de Icardi. “¿Que yo di el ok para qué? Jajaja, no me meto en la carrera de mi pareja, no soy su manager ni quiero serlo“, escribió. Además, la actriz dejó en claro su presente personal y apuntó contra las versiones que circularon en las últimas horas: “Yo estoy feliz en Turquía, no intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos”.