El encuentro de Maia Reficco y Messi en el Mundial 2026: su inesperada reacción

A pesar del enorme revuelo digital que generó la transmisión en vivo, los protagonistas de esta historia prefirieron mantenerse al margen de los comentarios del público. Desde las redes sociales tanto Maia como Franco Colapinto mantuvieron como siempre el perfil bajo de siempre y no se hicieron eco de ese curioso momento mundialista en la previa, resguardando su intimidad en medio del torbellino mediático.

El destino final de la jornada terminaría justificando la alegría inicial de la comitiva. El cruce fortuito en la antesala del match terminó siendo el preludio de lo que sería la victoria de la Selección Argentina por 3 a 1 en el tiempo extra, un triunfo sumamente batallado que se destrabó gracias a los goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Una vez más, el contrato emocional entre los hinchas y el equipo se renovó en el terreno de juego, demostrando que los caminos hacia la gloria siempre guardan un espacio para el asombro.