El encuentro de Maia Reficco y Messi en el Mundial 2026: su inesperada reacción
La novia de Franco Colapinto se encontró con el capitán de la Selección Argentina en la previa del partido contra Suiza y su reacción fue viral. Los detalles.
En las redes sociales causó enorme sorpresa un momento que se dio a instantes de que comience el partido entre Argentina vs. Suiza en Kansas por los cuartos de final del Mundial 2026. Lejos de los flashes habituales de las alfombras rojas, la escena irrumpió en las pantallas para quebrar la tensa calma previa de una definición dramática.
La secuencia se desató justo tras la salida de los equipos a la cancha, en el instante exacto en que se estaba por realizar el sorteo reglamentario entre los capitanes y la clásica entrega de banderines institucionales. En ese preciso momento, la actriz Maia Reficco ingresó al césped para romper con el protocolo habitual y saludó de forma muy cálida a Lionel Messi y a Granit Xhaka, el referente del combinado helvético.
La novia del piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto se acercó con paso firme hacia el círculo central con un objetivo específico: entregar la moneda del sorteo al árbitro del partido. La aparición de la artista en la transmisión oficial causó la total sorpresa en sus fanáticos, quienes no esperaban verla dentro de la cancha y, mucho menos, presenciar su encuentro cara a cara con el astro rosarino.
La reacción del capitán argentino ante la inesperada aparición de Maia no tardó en volverse el foco de atención de las cámaras. Messi al verla se sonríe y la saluda con su mano cordialmente al igual que el futbolista de Suiza, devolviendo el gesto de cortesía en medio de la concentración previa al pitazo inicial.
La escena, si bien duró apenas unos segundos en la televisión, recorrió las redes sociales y causó sensación entre los fans de la actriz, completamente sorprendidos al verla allí en un rol tan atípico para su carrera artística. Tras cumplir con su tarea logística, ella en tanto se retiró de la cancha sonriendo con timidez, dejando atrás el rectángulo de juego en medio de la expectativa generalizada por el comienzo del partido de cuartos de final.
A pesar del enorme revuelo digital que generó la transmisión en vivo, los protagonistas de esta historia prefirieron mantenerse al margen de los comentarios del público. Desde las redes sociales tanto Maia como Franco Colapinto mantuvieron como siempre el perfil bajo de siempre y no se hicieron eco de ese curioso momento mundialista en la previa, resguardando su intimidad en medio del torbellino mediático.
El destino final de la jornada terminaría justificando la alegría inicial de la comitiva. El cruce fortuito en la antesala del match terminó siendo el preludio de lo que sería la victoria de la Selección Argentina por 3 a 1 en el tiempo extra, un triunfo sumamente batallado que se destrabó gracias a los goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Una vez más, el contrato emocional entre los hinchas y el equipo se renovó en el terreno de juego, demostrando que los caminos hacia la gloria siempre guardan un espacio para el asombro.
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