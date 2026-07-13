Murió Hamad bin Khalifa Al Thani, el ex emir de Qatar que le puso la capa a Messi

Al Thani le puso la capa y le entregó la Copa del Mundo a Messi en Qatar 2022

Su imagen volvió a ocupar un lugar central durante la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia. Junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, participó de la ceremonia de premiación y fue uno de los encargados de entregar el trofeo a Lionel Messi luego de la histórica consagración de la Selección Argentina.

Antes de que el capitán argentino levantara la Copa del Mundo, Al Thani le colocó el tradicional bisht, una túnica ceremonial utilizada en ocasiones especiales dentro de la cultura árabe. Aquella escena recorrió el planeta y se convirtió en una de las fotografías más recordadas de la conquista del tercer título mundial de la Albiceleste.

La imagen generó un fuerte impacto internacional y quedó definitivamente incorporada a la historia del fútbol, al representar el instante previo a que Messi levantara el trofeo más importante de su carrera. El fallecimiento del ex emir reavivó el recuerdo de ese momento y también de la profunda transformación que experimentó Qatar durante las últimas décadas.

Bajo su liderazgo, el país pasó de ser un actor de escasa relevancia en el deporte mundial a convertirse en sede de múltiples competencias internacionales y en un protagonista habitual de la escena futbolística. La obtención de la organización del Mundial 2022 fue uno de los pilares de esa estrategia de posicionamiento global, una apuesta que demandó enormes inversiones y que terminó colocando a Qatar en el centro de la atención internacional durante el desarrollo de la Copa del Mundo.