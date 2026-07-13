Murió Hamad bin Khalifa Al Thani, el ex emir de Qatar que le puso la capa a Messi
El ex emir de Qatar murió a los 74 años, según confirmó el gobierno de aquel país, que decretó varios días de duelo oficial.
Qatar atraviesa días de luto tras la muerte de Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emir del país y uno de los principales responsables de la transformación política, económica y deportiva del emirato durante las últimas décadas. El fallecimiento, confirmado oficialmente por las autoridades qataríes, motivó la declaración de varios días de duelo nacional y generó repercusiones tanto en el ámbito político como en el deportivo.
Aunque su legado excede ampliamente al fútbol, la figura de Al Thani quedó para siempre asociada a la organización de la Copa del Mundo de 2022, el primer Mundial disputado en Medio Oriente y un torneo que modificó el mapa histórico de las grandes competencias internacionales.
Durante su gobierno, Qatar presentó la candidatura que en 2010 fue elegida por la FIFA como sede del Mundial. Aquella decisión convirtió al pequeño emirato en el primer país de la región en recibir la máxima competencia del fútbol de selecciones y dio inicio a un ambicioso proceso de inversiones en infraestructura, transporte, estadios y desarrollo urbano.
Si bien Hamad bin Khalifa Al Thani dejó el poder en 2013 al abdicar en favor de su hijo, Tamim bin Hamad Al Thani, continuó siendo considerado el principal impulsor del proyecto que terminó posicionando a Qatar como uno de los grandes actores del deporte internacional.
Durante su mandato también comenzaron importantes inversiones destinadas a fortalecer la presencia del país en distintas disciplinas deportivas. Ese plan incluyó la expansión global de Qatar Airways, numerosos acuerdos de patrocinio con clubes europeos y el creciente protagonismo del país en el fútbol internacional, además de su estrecha relación con el Paris Saint-Germain.
Al Thani le puso la capa y le entregó la Copa del Mundo a Messi en Qatar 2022
Su imagen volvió a ocupar un lugar central durante la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia. Junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, participó de la ceremonia de premiación y fue uno de los encargados de entregar el trofeo a Lionel Messi luego de la histórica consagración de la Selección Argentina.
Antes de que el capitán argentino levantara la Copa del Mundo, Al Thani le colocó el tradicional bisht, una túnica ceremonial utilizada en ocasiones especiales dentro de la cultura árabe. Aquella escena recorrió el planeta y se convirtió en una de las fotografías más recordadas de la conquista del tercer título mundial de la Albiceleste.
La imagen generó un fuerte impacto internacional y quedó definitivamente incorporada a la historia del fútbol, al representar el instante previo a que Messi levantara el trofeo más importante de su carrera. El fallecimiento del ex emir reavivó el recuerdo de ese momento y también de la profunda transformación que experimentó Qatar durante las últimas décadas.
Bajo su liderazgo, el país pasó de ser un actor de escasa relevancia en el deporte mundial a convertirse en sede de múltiples competencias internacionales y en un protagonista habitual de la escena futbolística. La obtención de la organización del Mundial 2022 fue uno de los pilares de esa estrategia de posicionamiento global, una apuesta que demandó enormes inversiones y que terminó colocando a Qatar en el centro de la atención internacional durante el desarrollo de la Copa del Mundo.
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