El mensaje de Peter Shilton a Inglaterra antes de la semifinal del Mundial 2026 con Argentina
El histórico arquero inglés, protagonista de la Mano de Dios y del Gol del Siglo de Diego Maradona en México 1986, publicó un mensaje de apoyo para la selección de Thomas Tuchel.
Cada vez que Argentina e Inglaterra vuelven a enfrentarse en una Copa del Mundo, inevitablemente reaparece el recuerdo de México 1986. Cuatro décadas después de aquella inolvidable tarde protagonizada por Diego Armando Maradona, Peter Shilton continúa siendo una de las voces más representativas del lado inglés y, una vez más, decidió pronunciarse en la antesala de un nuevo duelo entre ambos seleccionados.
El exarquero británico utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo al equipo dirigido por Thomas Tuchel, que buscará eliminar a la Selección Argentina y acceder a la final del Mundial 2026. Fiel a su estilo, también insistió con la necesidad de dejar de lado cualquier elemento extrafutbolístico durante el encuentro.
Con un nuevo enfrentamiento en el horizonte, el exguardameta decidió respaldar públicamente al plantel inglés mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de X. “Es hora de ignorar el ruido, Inglaterra. es hora de enfocarse! ¡Puedes ganar contra Argentina mañana! ¡Nos lo merecemos!”, escribió en un mensaje dirigido directamente a los futbolistas de Tuchel.
La expresión "ignorar el ruido" hace referencia al contexto que rodea este tipo de partidos, donde las referencias históricas y políticas suelen ocupar un lugar importante en la previa. Aunque desde el plantel argentino insistieron durante toda la semana en que se trata únicamente de un encuentro de fútbol, la rivalidad deportiva entre ambos países sigue despertando una enorme atención.
En ese sentido, también aprovechó la publicación para enviar un mensaje relacionado con la convivencia entre deporte y política. “Por lo demás, siempre he creído que el campo y este torneo unen al mundo, nunca debería haber guerra o política traída al hermoso juego. ¡Manténganlo fuera del campo! ¡Manténganlo fuera del juego!”, expresó el histórico arquero inglés.
Con 76 años, Shilton continúa muy vinculado a la actualidad de la selección de su país. Días atrás también utilizó sus redes sociales para felicitar a Jordan Pickford, quien durante este Mundial superó su marca de partidos disputados por un arquero inglés en Copas del Mundo. A pesar de haber cedido ese récord, Shilton todavía conserva varias estadísticas históricas.
El impacto de los goles de Diego Maradona en la carrera de Peter Shilton
A lo largo de su carrera internacional, el golero construyó una trayectoria que lo ubicó entre los mejores arqueros de la historia de Inglaterra. Disputó 125 partidos con la camiseta de los Tres Leones y recibió apenas 80 goles, registros que reflejan la importancia que tuvo durante más de una década defendiendo el arco de su selección.
Sin embargo, pese a todos esos logros, su imagen quedó inevitablemente asociada a los dos tantos que Diego Maradona convirtió en el estadio Azteca durante los cuartos de final del Mundial de 1986. Primero llegó la Mano de Dios y, pocos minutos más tarde, el considerado por muchos como el mejor gol de la historia de los Mundiales.
Desde entonces, nunca modificó su postura sobre aquel partido. A lo largo de los años reiteró en numerosas entrevistas que Inglaterra fue perjudicada y sostuvo que ambos goles debieron haber sido invalidados, una opinión que volvió a expresar recientemente cuando la selección inglesa regresó al estadio Azteca para disputar un encuentro durante este Mundial.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario