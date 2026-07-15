El mensaje de Peter Shilton a Inglaterra antes de la semifinal del Mundial 2026 con Argentina

Con 76 años, Shilton continúa muy vinculado a la actualidad de la selección de su país. Días atrás también utilizó sus redes sociales para felicitar a Jordan Pickford, quien durante este Mundial superó su marca de partidos disputados por un arquero inglés en Copas del Mundo. A pesar de haber cedido ese récord, Shilton todavía conserva varias estadísticas históricas.

El puño izquierdo de Maradona llega antes que Shilton

El impacto de los goles de Diego Maradona en la carrera de Peter Shilton

A lo largo de su carrera internacional, el golero construyó una trayectoria que lo ubicó entre los mejores arqueros de la historia de Inglaterra. Disputó 125 partidos con la camiseta de los Tres Leones y recibió apenas 80 goles, registros que reflejan la importancia que tuvo durante más de una década defendiendo el arco de su selección.

Sin embargo, pese a todos esos logros, su imagen quedó inevitablemente asociada a los dos tantos que Diego Maradona convirtió en el estadio Azteca durante los cuartos de final del Mundial de 1986. Primero llegó la Mano de Dios y, pocos minutos más tarde, el considerado por muchos como el mejor gol de la historia de los Mundiales.

Desde entonces, nunca modificó su postura sobre aquel partido. A lo largo de los años reiteró en numerosas entrevistas que Inglaterra fue perjudicada y sostuvo que ambos goles debieron haber sido invalidados, una opinión que volvió a expresar recientemente cuando la selección inglesa regresó al estadio Azteca para disputar un encuentro durante este Mundial.