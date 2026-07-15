Arturo Vidal volvió a apostar por España: anticipó un golpe para Argentina ante Inglaterra
El exmediocampista chileno reapareció tras la clasificación de La Roja a la final, recordó un pronóstico que había realizado días atrás y aseguró que serán campeones.
La victoria de España sobre Francia para meterse en la final del Mundial 2026 no solo desató festejos en territorio español. También generó la reacción de Arturo Vidal, quien aprovechó el triunfo del conjunto dirigido por Luis de la Fuente para recordar un pronóstico que había realizado antes de las semifinales y reafirmar su convicción de que el seleccionado ibérico terminará levantando el trofeo.
El histórico mediocampista chileno publicó un video en su cuenta de Instagram apenas finalizado el encuentro y, fiel a su estilo, celebró que una parte de su predicción ya se hubiera cumplido. Con un tono distendido, incluso bromeó sobre sus conocimientos futbolísticos mientras reafirmaba que La Roja será el nuevo campeón del mundo.
“Les avisé antes. Dije que España va a ser campeón del mundo. El que más sabe de fútbol soy yo, ja”, expresó entre risas, convencido de que el equipo español completará la tarea en la definición del certamen. Las declaraciones rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales, aunque el mensaje de Vidal no se limitó únicamente a elogiar el presente de España.
El exjugador de la selección chilena también volvió a pronunciarse sobre la otra semifinal del campeonato, en la que Argentina e Inglaterra definirán al segundo finalista. Días antes del duelo entre españoles y franceses, cuando todavía permanecían cuatro equipos en competencia, Vidal ya había dejado en claro cuál era su favorito para quedarse con el título y también se había animado a proyectar el cuadro completo hasta la final.
En aquella oportunidad sostuvo que el seleccionado dirigido por Luis de la Fuente era el conjunto que mejor fútbol había mostrado durante el Mundial y aseguró que llegaría hasta el último partido del torneo. “Sigo creyendo que España será el campeón del mundo”, manifestó, dejando en evidencia que no modificó su postura pese al desarrollo de la competencia.
El duro vaticinio de Arturo Vidal sobre la semifinal entre Argentina e Inglaterra
Además, al analizar el cruce entre Argentina e Inglaterra, sorprendió con un pronóstico que no favorece al conjunto de Lionel Scaloni. “Entre Inglaterra y Argentina... ¡Uy, Leo, perdón!, pero pienso que pasará Inglaterra y la final será con España”, aseguró Vidal, en referencia a Lionel Messi, con quien compartió numerosos enfrentamientos durante las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América.
El exfutbolista también explicó cuáles eran los argumentos que lo llevaban a inclinarse por el seleccionado español. Según su análisis, el rendimiento colectivo mostrado por La Roja durante el torneo la convirtió en el equipo más sólido de todos los que llegaron a las instancias decisivas.
“Se acabó el sentimiento, está súper claro cómo están jugando”, señaló para justificar por qué considera que España parte como la principal candidata a conquistar el Mundial.
Hasta el momento, una parte importante de su pronóstico ya se cumplió. España eliminó con autoridad a Francia en las semifinales gracias a un triunfo por 2-0 y se convirtió en el primer finalista del campeonato, ratificando el gran nivel que viene mostrando desde el inicio de la competencia. Ahora toda la expectativa está puesta en el choque entre Argentina e Inglaterra, que definirá al rival de los españoles en la gran final. Allí se conocerá si la segunda parte del vaticinio de Vidal también termina haciéndose realidad o si la Albiceleste logra imponerse para disputar un nuevo partido decisivo por la Copa del Mundo.
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