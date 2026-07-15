Arturo Vidal volvió a apostar por España: anticipó un golpe para Argentina ante Inglaterra

El duro vaticinio de Arturo Vidal sobre la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Además, al analizar el cruce entre Argentina e Inglaterra, sorprendió con un pronóstico que no favorece al conjunto de Lionel Scaloni. “Entre Inglaterra y Argentina... ¡Uy, Leo, perdón!, pero pienso que pasará Inglaterra y la final será con España”, aseguró Vidal, en referencia a Lionel Messi, con quien compartió numerosos enfrentamientos durante las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América.

El exfutbolista también explicó cuáles eran los argumentos que lo llevaban a inclinarse por el seleccionado español. Según su análisis, el rendimiento colectivo mostrado por La Roja durante el torneo la convirtió en el equipo más sólido de todos los que llegaron a las instancias decisivas.

“Se acabó el sentimiento, está súper claro cómo están jugando”, señaló para justificar por qué considera que España parte como la principal candidata a conquistar el Mundial.

Hasta el momento, una parte importante de su pronóstico ya se cumplió. España eliminó con autoridad a Francia en las semifinales gracias a un triunfo por 2-0 y se convirtió en el primer finalista del campeonato, ratificando el gran nivel que viene mostrando desde el inicio de la competencia. Ahora toda la expectativa está puesta en el choque entre Argentina e Inglaterra, que definirá al rival de los españoles en la gran final. Allí se conocerá si la segunda parte del vaticinio de Vidal también termina haciéndose realidad o si la Albiceleste logra imponerse para disputar un nuevo partido decisivo por la Copa del Mundo.