Las razones históricas detrás del especial apoyo de Escocia a Argentina frente a Inglaterra
La semifinal del Mundial 2026 despertó una nueva muestra de simpatía entre pueblos. Existe una relación de más de 130 años que une a ambos países.
La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra no solo paralizó a los dos países protagonistas. A cientos de kilómetros de Atlanta, también generó una fuerte expectativa en Escocia, donde numerosos hinchas volvieron a expresar públicamente su respaldo al conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Lejos de tratarse únicamente de una rivalidad deportiva con los ingleses, el apoyo escocés tiene raíces mucho más profundas y está sostenido por una historia compartida que se remonta a más de un siglo.
Cada vez que los ingleses disputan un partido de máxima importancia, buena parte de la sociedad escocesa suele posicionarse automáticamente del lado de su rival. Sin embargo, en el caso de la Albiceleste existe un componente adicional que fortalece ese sentimiento y lo convierte en una selección especialmente querida dentro del territorio escocés.
La explicación comienza prácticamente con el nacimiento del fútbol argentino. Alexander Watson Hutton, un profesor nacido en Glasgow, llegó a Buenos Aires a fines del siglo XIX y fue uno de los grandes impulsores de este deporte en el país. En 1893 fundó la primera liga oficial y, con el paso del tiempo, fue reconocido como el padre del fútbol argentino.
Su legado marcó para siempre la historia deportiva nacional. De hecho, el primer campeonato oficial del país también tuvo una marcada presencia escocesa, ya que fue disputado por instituciones creadas por inmigrantes provenientes de ese país, como St. Andrew's y Old Caledonians, que compartieron el título tras finalizar igualados.
El impulsor del fútbol argentino era escocés y el héroe mundial Diego Maradona
Ese vínculo continuó fortaleciéndose con el paso de las décadas y encontró otros capítulos inolvidables. Uno de ellos tuvo como escenario a Hampden Park, el estadio más emblemático de Escocia. Allí, Diego Armando Maradona convirtió su primer gol con la camiseta de la Selección Argentina y, años más tarde, también debutó como entrenador de la Albiceleste. Dos momentos fundamentales de la historia del máximo ídolo argentino ocurrieron precisamente en suelo escocés.
Sin embargo, la figura del Diez ocupa un lugar todavía más especial entre muchos escoceses por lo ocurrido durante el Mundial de México 1986. Aquella eliminación de Inglaterra con la recordada Mano de Dios y el inolvidable Gol del Siglo fue celebrada por miles de hinchas celtas, que encontraron en Diego a un héroe inesperado frente a su eterno rival deportivo.
Por qué Escocia hincha por la Selección Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026
La histórica tensión entre Escocia e Inglaterra excede ampliamente al fútbol. Sus diferencias se remontan a siglos de enfrentamientos políticos y militares, desde las guerras por la independencia encabezadas por William Wallace y Robert the Bruce hasta las disputas contemporáneas vinculadas a la autonomía escocesa dentro del Reino Unido.
Esa distancia también quedó reflejada en hechos mucho más recientes. La muerte de Margaret Thatcher, en 2013, provocó festejos en distintas ciudades escocesas debido al rechazo que generaron varias de sus políticas económicas y sociales. Para Argentina, además, la exprimera ministra británica permanece asociada a una de las decisiones más dolorosas de la Guerra de Malvinas: la orden de hundir el crucero ARA General Belgrano en 1982.
La raíces escocesas y el guiño en la Selección Argentina: Alexis Mac Allister
La conexión entre ambos países tampoco se limita al plano deportivo. Según datos del Gobierno escocés, alrededor de 100.000 argentinos poseen ascendencia escocesa, una cifra que convierte a la Argentina en una de las comunidades de descendientes escoceses más importantes del mundo y la principal fuera de los países angloparlantes.
Ese legado permanece vigente en distintas instituciones tradicionales. El Colegio Escocés San Andrés, fundado en Buenos Aires en 1838, mantiene hasta la actualidad una banda de gaitas integrada por sus alumnos, una de las tantas muestras del intercambio cultural que perdura desde hace generaciones.
El actual plantel argentino también ofrece un guiño especial para los escoceses: Alexis Mac Allister lleva un apellido de origen escocés que no pasa inadvertido y suele despertar simpatía entre los aficionados de ese país, que lo consideran un representante de esa herencia familiar.
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