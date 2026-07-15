Las razones históricas detrás del especial apoyo de Escocia a Argentina frente a Inglaterra

Sin embargo, la figura del Diez ocupa un lugar todavía más especial entre muchos escoceses por lo ocurrido durante el Mundial de México 1986. Aquella eliminación de Inglaterra con la recordada Mano de Dios y el inolvidable Gol del Siglo fue celebrada por miles de hinchas celtas, que encontraron en Diego a un héroe inesperado frente a su eterno rival deportivo.

Por qué Escocia hincha por la Selección Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026

La histórica tensión entre Escocia e Inglaterra excede ampliamente al fútbol. Sus diferencias se remontan a siglos de enfrentamientos políticos y militares, desde las guerras por la independencia encabezadas por William Wallace y Robert the Bruce hasta las disputas contemporáneas vinculadas a la autonomía escocesa dentro del Reino Unido.

Esa distancia también quedó reflejada en hechos mucho más recientes. La muerte de Margaret Thatcher, en 2013, provocó festejos en distintas ciudades escocesas debido al rechazo que generaron varias de sus políticas económicas y sociales. Para Argentina, además, la exprimera ministra británica permanece asociada a una de las decisiones más dolorosas de la Guerra de Malvinas: la orden de hundir el crucero ARA General Belgrano en 1982.

La raíces escocesas y el guiño en la Selección Argentina: Alexis Mac Allister

La conexión entre ambos países tampoco se limita al plano deportivo. Según datos del Gobierno escocés, alrededor de 100.000 argentinos poseen ascendencia escocesa, una cifra que convierte a la Argentina en una de las comunidades de descendientes escoceses más importantes del mundo y la principal fuera de los países angloparlantes.

Ese legado permanece vigente en distintas instituciones tradicionales. El Colegio Escocés San Andrés, fundado en Buenos Aires en 1838, mantiene hasta la actualidad una banda de gaitas integrada por sus alumnos, una de las tantas muestras del intercambio cultural que perdura desde hace generaciones.

El actual plantel argentino también ofrece un guiño especial para los escoceses: Alexis Mac Allister lleva un apellido de origen escocés que no pasa inadvertido y suele despertar simpatía entre los aficionados de ese país, que lo consideran un representante de esa herencia familiar.