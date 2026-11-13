Confirman un muerto en la explosión de Remedios de Escalada: ya son 7 los heridos de gravedad

La causa del estallido y la demora en el aviso

La información recabada por el Municipio indica que en el lugar operaba Exgadet, una empresa tercerizada contratada por MetroGAS que llevaba adelante tareas de renovación de redes. Durante una de las maniobras con una máquina tuneladora, los operarios dañaron un caño de la red de distribución.

Según declaraciones del propio vocero de MetroGAS citadas en el comunicado, la rotura del conducto ocurrió a las 9:44, es decir, más de una hora antes de que se produjera la explosión. Desde la comuna remarcaron que, tras el daño al caño, el personal de la empresa optó por dar aviso al servicio de emergencias interno de MetroGAS en lugar de comunicarse con los Servicios de Emergencia públicos y activar el protocolo correspondiente, lo que hizo perder un tiempo clave para evacuar el vecindario.

Intervención judicial y operativo en curso

Ante la información sobre la demora en la notificación del incidente, la fiscal a cargo de la investigación ordenó la demora inmediata de dos directivos de MetroGAS.

En cuanto a la situación operativa en el lugar del siniestro, el Municipio confirmó que todos los vecinos y vecinas de la zona ya fueron evacuados. Si bien el incendio se encuentra controlado, los equipos de emergencia aguardaban que MetroGAS concrete el corte del suministro de gas para poder extinguir las llamas por completo y avanzar con una evaluación integral de los daños.