Confirman un muerto en la explosión de Remedios de Escalada: ya son 7 los heridos de gravedad
El Municipio de Lanús informó por sus vías oficiales el deceso de un hombre. También detalló que hay dos personas que se encuentran desaparecidas.
Una explosión provocada por una fuga de gas en el partido de Lanús, más precisamente en la localidad de Remedios de Escalada, dejó como saldo hasta el momento una persona fallecida, 30 heridos — siete de ellos en estado grave— y dos personas que continúan siendo buscadas.
Así lo informaron las autoridades del Gobierno de Lanús a través de un comunicado oficial en el que detallaron la cronología del hecho y las medidas judiciales adoptadas.
El incidente se produjo en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea. Según el reporte municipal, la alerta ingresó a las 10:52 a través del Sistema de Emergencias Municipal, momento en el cual se activó el Protocolo de Emergencias y se desplegó en la zona personal de Bomberos, Defensa Civil, Salud, Desarrollo Social y Seguridad.
El estado de las víctimas y la búsqueda de desaparecidos en Remedios de Escalada
De acuerdo con el relevamiento oficial, además de la víctima fatal constatada en el lugar, los Servicios de Emergencias del Municipio de Lanús trasladaron a 30 personas heridas, cuyo cuadro de situación se divide de la siguiente manera:
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7 heridos de gravedad: seis fueron derivados al Hospital Evita y uno al Hospital Narciso López.
13 heridos leves: permanecen en observación y se encuentran fuera de peligro.
10 pacientes: ya recibieron el alta médica.
En paralelo, las autoridades señalaron que aún se desconoce el paradero de dos personas, por lo que continúan las tareas de búsqueda en el área afectada.
La causa del estallido y la demora en el aviso
La información recabada por el Municipio indica que en el lugar operaba Exgadet, una empresa tercerizada contratada por MetroGAS que llevaba adelante tareas de renovación de redes. Durante una de las maniobras con una máquina tuneladora, los operarios dañaron un caño de la red de distribución.
Según declaraciones del propio vocero de MetroGAS citadas en el comunicado, la rotura del conducto ocurrió a las 9:44, es decir, más de una hora antes de que se produjera la explosión. Desde la comuna remarcaron que, tras el daño al caño, el personal de la empresa optó por dar aviso al servicio de emergencias interno de MetroGAS en lugar de comunicarse con los Servicios de Emergencia públicos y activar el protocolo correspondiente, lo que hizo perder un tiempo clave para evacuar el vecindario.
Intervención judicial y operativo en curso
Ante la información sobre la demora en la notificación del incidente, la fiscal a cargo de la investigación ordenó la demora inmediata de dos directivos de MetroGAS.
En cuanto a la situación operativa en el lugar del siniestro, el Municipio confirmó que todos los vecinos y vecinas de la zona ya fueron evacuados. Si bien el incendio se encuentra controlado, los equipos de emergencia aguardaban que MetroGAS concrete el corte del suministro de gas para poder extinguir las llamas por completo y avanzar con una evaluación integral de los daños.
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