Buena noticia para Boca: cómo está Leandro Paredes tras haber sido reemplazado ante Defensa

Adam Bareiro también prepara su regreso

La otra novedad positiva pasa por Adam Bareiro, quien volverá a entrenarse con el plantel y tiene chances de integrar la convocatoria para enfrentar al Taladro. El delantero paraguayo lleva seis meses sin jugar y debió someterse a una operación por una hernia de disco lumbar.

Su recuperación le permitirá al entrenador recuperar una alternativa diferente para el puesto de centrodelantero. Durante su ausencia, el conjunto de la Ribera encontró respuestas en Enner Valencia y Miguel Merentiel. El ecuatoriano tuvo intervenciones decisivas, mientras que el uruguayo mantuvo su regularidad ofensiva.

Con este panorama, el goleador guaraní ya no tendrá la misma responsabilidad que antes de lesionarse, pero su regreso amplía las opciones para un equipo que podría afrontar hasta siete partidos decisivos si avanza en los playoffs y las copas.