Buena noticia para Boca: cómo está Leandro Paredes tras haber sido reemplazado ante Defensa
El capitán dejó atrás las molestias que lo obligaron a pedir el cambio y estará desde el inicio en la semifinal de la Copa Argentina.
Boca recibió dos noticias positivas de cara a la semifinal de la Copa Argentina 2026 frente a Banfield. Leandro Paredes superó las molestias físicas que habían encendido las alarmas durante el último partido y está en condiciones de volver a ser titular este sábado en Mendoza. Además, Adam Bareiro se reincorporará a los entrenamientos y podría integrar la lista de convocados.
El mediocampista había solicitado el cambio a los 30 minutos del segundo tiempo en la victoria ante Defensa y Justicia, luego de sufrir un calambre. Su salida generó preocupación, especialmente por el antecedente de la lesión muscular que había sufrido frente a Instituto un mes atrás.
Sin embargo, los estudios y su evolución posterior llevaron tranquilidad al cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena. De esta manera, el capitán podrá estar disponible para un compromiso determinante en la recta final de la temporada.
Paredes, una pieza clave para los objetivos de Boca
La recuperación del campeón del mundo representa una noticia importante para el Xeneize, que afrontará varias definiciones en las próximas semanas. Después de la semifinal ante Banfield, Boca tendrá como principal objetivo la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, que se disputará en Barranquilla.
El equipo también mantiene posibilidades de pelear por otros títulos, entre ellos el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones. Si continúa avanzando en las competencias, podría sumar varios compromisos antes de finalizar el año.
Adam Bareiro también prepara su regreso
La otra novedad positiva pasa por Adam Bareiro, quien volverá a entrenarse con el plantel y tiene chances de integrar la convocatoria para enfrentar al Taladro. El delantero paraguayo lleva seis meses sin jugar y debió someterse a una operación por una hernia de disco lumbar.
Su recuperación le permitirá al entrenador recuperar una alternativa diferente para el puesto de centrodelantero. Durante su ausencia, el conjunto de la Ribera encontró respuestas en Enner Valencia y Miguel Merentiel. El ecuatoriano tuvo intervenciones decisivas, mientras que el uruguayo mantuvo su regularidad ofensiva.
Con este panorama, el goleador guaraní ya no tendrá la misma responsabilidad que antes de lesionarse, pero su regreso amplía las opciones para un equipo que podría afrontar hasta siete partidos decisivos si avanza en los playoffs y las copas.
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