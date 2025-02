El mensaje viral de empresario de Boca contra Riquelme: "Hay que putear y hacerle sentir a Román que el club es de los socios"

Boca: el fuerte mensaje contra Riquelme

agusto digiovanni boca.mp4 Augusto Digiovanni, empresario e hincha de Boca.

"La de anoche fue una falta más de respeto de las tantas que venimos sufriendo los hinchas de Boca", comienza afirmando Digiovanni, en el video grabado bien temprano por la mañana en el Balneario 12 de Mar del Plata.

Y luego no tuvo reparos en calificar a Riquelme de "nene caprichoso, ególatra, soberbio, autoritario y rencoroso". "Inútil, para qué jugas a ser el técnico? Para qué jugás a traer refuerzos? No ves que no te da, que no sábés, que había que formarse. Mirá cómo estamos todos ahora, estamos hechos mierda, por tu culpa", sentenció.

Y agregó: "Al socio de Boca le pregunto: hasta cuándo vamos a seguir soportándolo, que nos aumente la cuota por encima de la inflación, abonos un 200 por ciento más caros o el filtro más grande de la historia, 16 partidos para poder entrar a la cancha. ¿Por qué vamos a seguir naturalizando que el hermano y el otro hermano tengan un sueldo como empleados de Boca?".

gago riquelme.jpg

En otro tramo apuntó contra el Consejo de Fútbol xeneize, también conocido como "Consejo del mate": "Que lo rajen a Battaglia, al Negro Ibarra, a Tevez o al Flaco Schiavi para quedarnos con Cascini, Serna, Bermúdez y Delgado, que ni siquiera son de Boca".

Y cerró con otro fuerte mensaje para el hincha: "Al socio de Boca le pido que el viernes vaya a la cancha y se exprese libremente, nadie le va a hacer nada, que no tenga miedo, hay que romper -de gente- la cancha el viernes, hay que putear a más no poder, hay que hacerle sentir que el club es nuestro, que el club es de los socios".