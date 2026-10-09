El mix de Arruabarrena en Córdoba: así formará Boca en su visita a Instituto en el Kempes
El Xeneize visita este viernes a la Gloria y el entrenador planea administrar las cargas de varios titulares antes de las semifinales de la Copa Sudamericana.
Boca afrontará un compromiso importante frente a Instituto por la fecha 12 del Torneo Clausura, pero la cercanía de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 condiciona los planes de Rodolfo Arruabarrena. El encuentro se disputará este viernes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde el conjunto de la Ribera buscará sumar puntos sin descuidar la preparación para el cruce internacional ante Vasco da Gama.
Con la serie continental cada vez más cerca, el cuerpo técnico evalúa presentar una formación con una combinación de titulares habituales y jugadores que vienen teniendo menos participación. La intención es cuidar a quienes arrastran un desgaste importante y, al mismo tiempo, mantener la competitividad en un campeonato en el que todavía tiene objetivos relevantes por cumplir.
Uno de los nombres que podría quedar al margen del once inicial es Leandro Paredes. El mediocampista es una pieza importante para el equipo, pero la posibilidad de preservarlo responde a la necesidad de llegar en las mejores condiciones físicas al desafío frente al conjunto brasileño.
Los titulares que podrían descansar ante Instituto
La planificación de Arruabarrena contempla modificaciones en distintas líneas respecto del equipo que viene de golear a Unión. Entre los futbolistas que podrían comenzar en el banco aparecen Leandro Lozano, Facundo Herrera, Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Miguel Merentiel.
La decisión final dependerá de la evaluación física de cada jugador y de las sensaciones que transmita durante las horas previas al encuentro. El entrenador no quiere correr riesgos innecesarios antes de una instancia decisiva de la Sudamericana, aunque tampoco puede ignorar la importancia de sumar en el Clausura y en la tabla anual.
Además, Alan Velasco no estará disponible debido a un desgarro, por lo que su ausencia ya forma parte de la planificación del cuerpo técnico para los próximos compromisos.
Las alternativas que ganan terreno en el equipo titular
En contrapartida, varios futbolistas que buscan consolidarse tendrían una oportunidad desde el arranque en Córdoba. Malcom Braida, Marco Pellegrino, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Sebastián Villa y Enner Valencia aparecen entre los candidatos a integrar la formación inicial.
Braida se habría impuesto en la consideración del entrenador sobre Dylan Gorosito por una cuestión táctica. También se destaca el regreso de Álvaro Montero al arco, una de las novedades más importantes dentro del equipo que se perfila para enfrentar a Instituto.
En ataque, Leonel Flores tendría un lugar pese a la exigente seguidilla de partidos que afrontó en los últimos días. El juvenil viene de convertir dos goles en la goleada ante Unión y atraviesa un momento especial después de una semana destacada con la Selección Argentina.
Su presencia le permitiría sostener desequilibrio por las bandas y complementar el juego ofensivo de Sebastián Villa, quien se movería por el sector contrario. El objetivo será aprovechar el buen momento del juvenil sin perder de vista la necesidad de administrar sus esfuerzos.
La probable formación de Boca frente a Instituto
De acuerdo con lo observado en la última práctica antes del viaje a Córdoba, Boca podría salir a la cancha con Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado y Carlos Palacios; Leonel Flores, Enner Valencia y Sebastián Villa.
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