El mix de Arruabarrena en Córdoba: así formará Boca en su visita a Instituto en el Kempes

Además, Alan Velasco no estará disponible debido a un desgarro, por lo que su ausencia ya forma parte de la planificación del cuerpo técnico para los próximos compromisos.

Las alternativas que ganan terreno en el equipo titular

En contrapartida, varios futbolistas que buscan consolidarse tendrían una oportunidad desde el arranque en Córdoba. Malcom Braida, Marco Pellegrino, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Sebastián Villa y Enner Valencia aparecen entre los candidatos a integrar la formación inicial.

Braida se habría impuesto en la consideración del entrenador sobre Dylan Gorosito por una cuestión táctica. También se destaca el regreso de Álvaro Montero al arco, una de las novedades más importantes dentro del equipo que se perfila para enfrentar a Instituto.

En ataque, Leonel Flores tendría un lugar pese a la exigente seguidilla de partidos que afrontó en los últimos días. El juvenil viene de convertir dos goles en la goleada ante Unión y atraviesa un momento especial después de una semana destacada con la Selección Argentina.

Su presencia le permitiría sostener desequilibrio por las bandas y complementar el juego ofensivo de Sebastián Villa, quien se movería por el sector contrario. El objetivo será aprovechar el buen momento del juvenil sin perder de vista la necesidad de administrar sus esfuerzos.

La probable formación de Boca frente a Instituto

De acuerdo con lo observado en la última práctica antes del viaje a Córdoba, Boca podría salir a la cancha con Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado y Carlos Palacios; Leonel Flores, Enner Valencia y Sebastián Villa.