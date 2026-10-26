Lionel Messi hizo reír a todos con el traductor en la Messi Cup: "La hice re larga, ¿no?"

“Perdón, me olvidé que vas a traducir, la hice re larga, ¿no?”, reconoció el futbolista. El traductor respondió con otra ocurrencia, en referencia a las condiciones climáticas y al tiempo que llevaban los chicos en el estadio: “Si pero la vamos a hacer cortito porque tampoco queremos que los chicos se queden bajo la lluvia”.

El intercambio se dio en el estadio que funciona como sede principal de Inter Miami, antes de que Messi se retirara del campo y se dirigiera hacia el Nu Stadium. En el trayecto, el delantero fue rodeado por varias personas que buscaban tomarse una fotografía con él.

Messi siguió la competencia junto a Rodrigo De Paul y sus hijos

Luego de la ceremonia, el argentino permaneció en el recinto para observar los primeros partidos del torneo. La transmisión lo mostró en un palco junto a su amigo y compañero de equipo Rodrigo De Paul, mientras compartían unos mates y seguían el desarrollo de la jornada.

También se pudo ver a Thiago y Mateo, los hijos mayores de Messi. Mateo había tenido una jornada destacada previamente, al convertir un golazo que le permitió consagrarse campeón con Inter Miami en un torneo Sub-12. Durante el evento también estuvo presente Cristian Kily González, entrenador de las Garzas.

De esta manera, el capitán argentino tuvo un papel protagónico en el arranque de la competencia, tanto en su rol de anfitrión frente a los juveniles como luego desde las tribunas, siguiendo los encuentros.