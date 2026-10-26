Lionel Messi hizo reír a todos con el traductor en la Messi Cup: "La hice re larga, ¿no?"
Lionel Messi sorprendió a los juveniles en la apertura del torneo y desató carcajadas entre los presentes con un comentario espontáneo.
La segunda edición de la Messi Cup tuvo un comienzo especial con la presencia de Lionel Messi, quien se acercó al IMCF Stadium para darle la bienvenida a los juveniles que participan del certamen. El futbolista del Inter Miami encabezó la ceremonia inaugural y, tras brindar un extenso mensaje, generó risas al darse cuenta de que sus palabras debían ser traducidas.
La aparición del capitán argentino se produjo un día después de la derrota de Inter Miami frente a New York Red Bulls por la MLS, encuentro en el que había ingresado desde el banco de suplentes. En esta oportunidad, el rosarino dejó por un momento la actividad futbolística para acompañar a los equipos que forman parte de la competencia internacional.
El mensaje de Lionel Messi para los juveniles
Messi fue el encargado de dar inicio oficialmente al torneo, que reúne a las categorías Sub-16 de 16 clubes de Europa y América. Ante los jóvenes jugadores, el campeón del mundo destacó la importancia de disfrutar de la experiencia, más allá de los resultados deportivos.
“Disfruten del torneo, más allá del resultado: competir, vivir la experiencia, hacer amigos de diferentes países y diferentes culturas. Espero que sea un campeonato inolvidable, que quede en el recuerdo para toda la vida, que sean grandes y se acuerden todavía de este torneo. Más allá de lo que pase con cada uno en lo personal en el futuro, espero que se lleven momentos inolvidables de este campeonato”, expresó el 10 durante la apertura.
Sin embargo, el momento más distendido llegó cuando terminó de hablar. Messi advirtió que el traductor que estaba a su lado todavía tenía que transmitir el mensaje en otro idioma y, con una sonrisa, hizo un comentario que provocó las risas de los presentes.
“Perdón, me olvidé que vas a traducir, la hice re larga, ¿no?”, reconoció el futbolista. El traductor respondió con otra ocurrencia, en referencia a las condiciones climáticas y al tiempo que llevaban los chicos en el estadio: “Si pero la vamos a hacer cortito porque tampoco queremos que los chicos se queden bajo la lluvia”.
El intercambio se dio en el estadio que funciona como sede principal de Inter Miami, antes de que Messi se retirara del campo y se dirigiera hacia el Nu Stadium. En el trayecto, el delantero fue rodeado por varias personas que buscaban tomarse una fotografía con él.
Messi siguió la competencia junto a Rodrigo De Paul y sus hijos
Luego de la ceremonia, el argentino permaneció en el recinto para observar los primeros partidos del torneo. La transmisión lo mostró en un palco junto a su amigo y compañero de equipo Rodrigo De Paul, mientras compartían unos mates y seguían el desarrollo de la jornada.
También se pudo ver a Thiago y Mateo, los hijos mayores de Messi. Mateo había tenido una jornada destacada previamente, al convertir un golazo que le permitió consagrarse campeón con Inter Miami en un torneo Sub-12. Durante el evento también estuvo presente Cristian Kily González, entrenador de las Garzas.
De esta manera, el capitán argentino tuvo un papel protagónico en el arranque de la competencia, tanto en su rol de anfitrión frente a los juveniles como luego desde las tribunas, siguiendo los encuentros.
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