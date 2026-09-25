Fan Fest de la Selección Argentina por la despedida de Lionel Messi: cómo sacar entradas y precios

Cuándo es y qué actividades habrá en Ciudad Universitaria

La celebración se desarrollará el próximo martes 6 de octubre de 2026, en un extenso horario que irá desde las 12:00 del mediodía hasta las 00:00 horas. La propuesta, bautizada bajo el lema "Gracias, Leo", fue diseñada como una experiencia inmersiva para toda la familia y contará con destacados atractivos: