Fan Fest de la Selección Argentina por la despedida de Lionel Messi: cómo sacar entradas y precios
La AFA confirmó el Fan Fest oficial por la despedida de Lionel Messi en Ciudad Universitaria. Conocé cómo comprar las entradas y los precios.
La Asociación del Fútbol Argentino anunció la realización del Fan Fest oficial para acompañar y celebrar la despedida de Lionel Messi con la camiseta albiceleste. El megaevento se llevará a cabo en el predio de UBA Deportes en Ciudad Universitaria, donde los hinchas disfrutarán de una jornada histórica con múltiples atracciones.
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Precios de las entradas para el Fan Fest en Deportick
Los tickets ya se encuentran disponibles de manera online a través de la plataforma digital Deportick. Los fanáticos pueden elegir entre dos alternativas de acceso para disfrutar de la jornada:
- Entrada General: $30.000 por persona.
- Pack Familiar / Amigos: $100.000 (incluye 2 entradas generales más estacionamiento exclusivo dentro del predio).
El expendio se realiza de forma directa ingresando a la ticketera oficial, donde los usuarios deben seleccionar la cantidad de ubicaciones, completar los datos de los asistentes y realizar el pago electrónico para asegurar su lugar.
Cuándo es y qué actividades habrá en Ciudad Universitaria
La celebración se desarrollará el próximo martes 6 de octubre de 2026, en un extenso horario que irá desde las 12:00 del mediodía hasta las 00:00 horas. La propuesta, bautizada bajo el lema "Gracias, Leo", fue diseñada como una experiencia inmersiva para toda la familia y contará con destacados atractivos:
- Transmisión en vivo: pantalla LED gigante de última generación para ver el partido de despedida Argentina vs. Benin, junto con material audiovisual emotivo de la trayectoria del capitán.
- Shows musicales: recitales en vivo a cargo de Kapanga y La T y La M, además de musicalización con DJ durante todo el día.
- Copas oficiales: photo opportunity para fotografiarse junto a los trofeos de la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima.
- Penales con Goyco: conducción especial de Sergio Goycochea, quien desafiará al público en una divertida tanda desde los doce pasos.
- Espacios temáticos: sectores con corpóreos gigantes del dorsal 10, inflables de la Copa del Mundo y de la pelota del Mundial, food trucks con variadas propuestas gastronómicas y livings con mobiliario LED.
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