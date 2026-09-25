La Costa Rica del Bocha Batista ganaba 3-0, sufrió cuatro goles en 21 minutos y perdió ante Curazao
El equipo tico tuvo un primer tiempo perfecto, pero se derrumbó después del descanso y terminó perdiendo 4-3 en el inicio de la Liga de Naciones de la Concacaf.
Costa Rica protagonizó uno de los partidos más inesperados de la primera jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026. El seleccionado dirigido por el argentino Fernando Batista parecía tener todo controlado ante Curazao, pero sufrió una remontada extraordinaria en el segundo tiempo y terminó perdiendo 4-3 en el estadio Ricardo Saprissa.
El conjunto costarricense había conseguido una ventaja de tres goles durante la primera mitad y parecía encaminado hacia un estreno ideal. Sin embargo, el partido cambió completamente después del descanso y Curazao consiguió convertir cuatro veces en apenas 21 minutos. El resultado generó fuertes cuestionamientos de los hinchas presentes en el estadio y dejó al Bocha frente a una situación inesperada después de un comienzo que parecía perfecto.
Costa Rica pasó de ganar 3-0 a quedarse sin respuestas
El inicio del partido difícilmente podía haber sido mejor para los locales. Orlando Sinclair abrió el marcador apenas a los tres minutos y puso a Costa Rica en ventaja rápidamente. La diferencia aumentó a los 23 minutos, cuando Carlos Mora convirtió el segundo tanto. El delantero volvió a aparecer antes del descanso y marcó nuevamente para establecer el 3-0.
Con esa diferencia, el combinado tico parecía tener el encuentro completamente controlado. El conjunto de Batista había sido superior y había aprovechado sus oportunidades, mientras Curazao no encontraba la manera de responder. Pero todo cambió después del entretiempo.
Costa Rica perdió el orden que había mostrado durante la primera mitad y comenzó a dejar espacios. Curazao aprovechó la situación y encontró en los cambios realizados por su entrenador, Dick Advocaat, las soluciones que necesitaba para transformar completamente el partido.
Los cambios de Curazao fueron decisivos
A los 57 minutos, Advocaat mandó al campo a Kenji Gorré, Tahith Chong y Jordi Paulina. Los tres futbolistas terminaron teniendo una participación fundamental en la remontada. Gorré marcó el primer descuento a los 62 minutos y puso el 3-1. La diferencia todavía era importante, pero Costa Rica ya había perdido la seguridad que había mostrado durante los primeros 45 minutos.
Solo cuatro minutos después, Chong volvió a marcar y dejó el partido 3-2. El delantero sacó un remate desde afuera del área que volvió a poner a Curazao a tiro del empate. El conjunto costarricense ya no encontraba respuestas. Batista realizó modificaciones para intentar contener la reacción visitante, pero Curazao continuó atacando y aprovechando los espacios que aparecían en la defensa local.
A los 78 minutos llegó el empate. Gorré volvió a aparecer después de aprovechar un rebote en el palo y marcó el 3-3. El golpe definitivo llegó apenas cinco minutos más tarde. Paulina apareció en el área chica y convirtió el cuarto tanto de Curazao para completar una remontada que parecía imposible al finalizar el primer tiempo.
El estadio reaccionó contra el Bocha Batista
La caída generó una fuerte reacción entre los hinchas costarricenses. Desde las tribunas se escucharon cánticos contra el entrenador argentino, con pedidos de salida acompañados por expresiones como "ole" y "Fuera Bocha".
La derrota también se produjo en medio de la ausencia de Keylor Navas, quien nuevamente no formó parte de la convocatoria de Batista. La situación del arquero ya había generado repercusiones en Costa Rica y volvió a aparecer en el contexto de un resultado adverso.
El desafío para el entrenador argentino será recuperar rápidamente la confianza del plantel y corregir los problemas defensivos que quedaron expuestos en el complemento. Costa Rica había construido una ventaja prácticamente definitiva, pero terminó sufriendo una de las remontadas más llamativas de su ciclo.
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