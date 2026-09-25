No levanta: Brasil dejó escapar el triunfo ante Australia y se llevó un empate agónico

Australia encontró el gol: un primer tiempo sin ideas

El complemento mantuvo buena parte de la tónica del primer tiempo. Brasil tuvo algunos acercamientos más peligrosos, aunque continuó sin conseguir una circulación ofensiva capaz de desarmar el bloque australiano. Una de las ocasiones más claras llegó después de una mala organización defensiva de Australia. Raphinha recibió espacio para rematar y su disparo pasó muy cerca del palo. En esa acción, Endrick y Estevao acompañaban la jugada y reclamaron que la pelota no hubiera sido descargada hacia ellos.

Australia consiguió un tiro libre y Irakunda ejecutó una magnífica pelota que superó la barrera brasileña y terminó en el fondo de la red. El delantero celebró con una pirueta y puso el 1-0 ante un equipo brasileño que no encontraba respuestas. El gol obligó a Brasil a asumir todavía más protagonismo, pero el conjunto australiano reforzó su estrategia defensiva. Con la ventaja a su favor, los locales retrocedieron prácticamente en bloque y redujeron todavía más los espacios.

Rayan apareció en la última jugada para salvar a Brasil

La Canarinha intentó avanzar mediante circulación de pelota, pero no logró generar asociaciones rápidas ni situaciones constantes de uno contra uno. Los minutos pasaron y la posibilidad de sufrir una derrota en el primer partido después del Mundial comenzó a tomar fuerza. Cuando todo indicaba que Australia se quedaría con una victoria histórica, Brasil encontró una última oportunidad.

En una de las acciones finales del encuentro, Rayan apareció dentro del área y conectó un cabezazo potente que terminó superando al arquero después de un rebote en el travesaño. El delantero consiguió así el 1-1 definitivo y evitó que el debut de Brasil en esta nueva etapa terminara con una derrota. El empate, sin embargo, dejó mucho para analizar en el equipo de Ancelotti.

El próximo compromiso de la Canarinha será ante India, en Calcuta. El partido está programado para el sábado 3 de octubre a las 11 de la Argentina.