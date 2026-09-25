No levanta: Brasil dejó escapar el triunfo ante Australia y se llevó un empate agónico
La Selección brasileña volvió a jugar después de su eliminación del Mundial 2026 y tuvo una actuación deslucida en Townsville.
Brasil volvió a jugar después del duro golpe que significó su eliminación del Mundial 2026, pero el regreso a la actividad estuvo lejos de ser el esperado. La Canarinha empató 1-1 ante Australia en el Queensland Country Bank de Townsville y necesitó un gol en los últimos minutos para evitar una derrota que hubiera profundizado las dudas sobre el funcionamiento del equipo.
El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti tuvo dificultades para generar peligro durante buena parte del encuentro, pese a contar desde el comienzo con figuras como Vinicius Jr., Raphinha, Bruno Guimaraes, Marquinhos y Endrick.
La Verdeamarela dominó la posesión durante varios pasajes, pero no consiguió transformar ese control en situaciones claras. Los canguros, en cambio, planteó un partido cerrado, con muchos jugadores detrás de la línea de la pelota y una estrategia orientada a aprovechar cualquier oportunidad.
Brasil sufrió ante Australia y rescató un empate sobre el final
Sobre el papel, la formación presentaba una enorme cantidad de talento ofensivo. Sin embargo, la superioridad individual no se tradujo en un funcionamiento fluido. Brasil tuvo problemas para encontrar espacios y sus ataques terminaron generalmente en centros imprecisos, pases sin profundidad o acciones individuales que no lograron romper la estructura defensiva australiana.
Cuando el primer tiempo llegaba a su final, Estevao consiguió marcar el que parecía ser el 1-0. El delantero sacó un zurdazo que terminó dentro del arco, pero la alegría duró poco. Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió anular la conquista por una falta de Bruno Guimaraes en el comienzo de la jugada. Brasil se fue al descanso con el marcador igualado y con la sensación de que todavía debía encontrar soluciones para superar a un rival que había conseguido defenderse con bastante comodidad.
Australia encontró el gol: un primer tiempo sin ideas
El complemento mantuvo buena parte de la tónica del primer tiempo. Brasil tuvo algunos acercamientos más peligrosos, aunque continuó sin conseguir una circulación ofensiva capaz de desarmar el bloque australiano. Una de las ocasiones más claras llegó después de una mala organización defensiva de Australia. Raphinha recibió espacio para rematar y su disparo pasó muy cerca del palo. En esa acción, Endrick y Estevao acompañaban la jugada y reclamaron que la pelota no hubiera sido descargada hacia ellos.
Australia consiguió un tiro libre y Irakunda ejecutó una magnífica pelota que superó la barrera brasileña y terminó en el fondo de la red. El delantero celebró con una pirueta y puso el 1-0 ante un equipo brasileño que no encontraba respuestas. El gol obligó a Brasil a asumir todavía más protagonismo, pero el conjunto australiano reforzó su estrategia defensiva. Con la ventaja a su favor, los locales retrocedieron prácticamente en bloque y redujeron todavía más los espacios.
Rayan apareció en la última jugada para salvar a Brasil
La Canarinha intentó avanzar mediante circulación de pelota, pero no logró generar asociaciones rápidas ni situaciones constantes de uno contra uno. Los minutos pasaron y la posibilidad de sufrir una derrota en el primer partido después del Mundial comenzó a tomar fuerza. Cuando todo indicaba que Australia se quedaría con una victoria histórica, Brasil encontró una última oportunidad.
En una de las acciones finales del encuentro, Rayan apareció dentro del área y conectó un cabezazo potente que terminó superando al arquero después de un rebote en el travesaño. El delantero consiguió así el 1-1 definitivo y evitó que el debut de Brasil en esta nueva etapa terminara con una derrota. El empate, sin embargo, dejó mucho para analizar en el equipo de Ancelotti.
El próximo compromiso de la Canarinha será ante India, en Calcuta. El partido está programado para el sábado 3 de octubre a las 11 de la Argentina.
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