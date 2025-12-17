Nigeria vuelve a la carga y reclama ante la FIFA un lugar rumbo al Mundial 2026

Nigeria.jpg

En caso de que el organismo rector del fútbol mundial falle a favor de Nigeria, Congo podría recibir desde una multa económica hasta la descalificación del certamen, lo que abriría la puerta a un cambio en el cuadro del repechaje. De todos modos, el camino legal todavía tiene escalas. Si la FIFA emite un fallo desfavorable, Congo tendría la posibilidad de apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, lo que podría dilatar una definición definitiva.

Mientras tanto, el calendario sigue su curso: Jamaica y Nueva Caledonia se enfrentarán el 26 de marzo en el Estadio Akron de Guadalajara por la semifinal del repechaje, y el ganador deberá medirse con Congo. El vencedor de esa llave final accederá al grupo K del Mundial 2026, donde ya esperan Portugal, Uzbekistán y Colombia, aunque Nigeria todavía sueña con meterse por la vía judicial.