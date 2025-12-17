Nigeria vuelve a la carga y reclama ante la FIFA un lugar rumbo al Mundial 2026
La federación elevó una presentación formal para que se revise la eliminación ante Congo y sostiene que su rival utilizó futbolistas que no cumplían con los requisitos legales.
La eliminación de Nigeria en el camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está lejos de quedar en el pasado. A días de disputarse el repechaje intercontinental, la Federación Nigeriana de Fútbol decidió presentar un reclamo ante la FIFA con el objetivo de ocupar el lugar que hoy le pertenece a la República Democrática del Congo.
El planteo se apoya en una supuesta infracción reglamentaria cometida por su rival durante el proceso clasificatorio, que podría derivar en una sanción deportiva de alto impacto. Según detallan medios africanos y europeos, el eje central de la denuncia radica en la utilización de jugadores que, de acuerdo a la legislación congoleña, no serían elegibles para representar al seleccionado nacional.
Desde Nigeria sostienen que entre seis y nueve futbolistas convocados por Congo no habrían renunciado formalmente a una ciudadanía anterior, lo que violaría la Constitución del país africano, que prohíbe expresamente la doble nacionalidad. En ese listado aparecen nombres con recorrido internacional como Axel Tuanzebe y Aaron Wan-Bissaka, ambos con pasado en selecciones juveniles de Inglaterra, Arthur Masuaku, ligado a Francia, y Noah Sadiki, con vínculos con Bélgica.
El antecedente inmediato de este conflicto fue el partido disputado en Rabat, Marruecos, donde Congo se impuso por 4-3 en la definición por penales tras igualar la serie, resultado que le permitió acceder al repechaje intercontinental. Tras ese encuentro, el entrenador de Nigeria, Eric Chelle, generó una fuerte polémica al denunciar supuestos actos de “magia negra” por parte del rival, declaraciones por las que luego debió pedir disculpas públicas.
Aquellas palabras, aunque llamativas, no forman parte del reclamo actual, que se apoya exclusivamente en cuestiones legales y administrativas. Desde la federación nigeriana aseguran que la FIFA avaló inicialmente la documentación presentada por Congo, pero entienden que ese proceso fue incompleto o directamente fraudulento, ya que no se habría verificado correctamente la situación de ciudadanía de los futbolistas involucrados.
En caso de que el organismo rector del fútbol mundial falle a favor de Nigeria, Congo podría recibir desde una multa económica hasta la descalificación del certamen, lo que abriría la puerta a un cambio en el cuadro del repechaje. De todos modos, el camino legal todavía tiene escalas. Si la FIFA emite un fallo desfavorable, Congo tendría la posibilidad de apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, lo que podría dilatar una definición definitiva.
Mientras tanto, el calendario sigue su curso: Jamaica y Nueva Caledonia se enfrentarán el 26 de marzo en el Estadio Akron de Guadalajara por la semifinal del repechaje, y el ganador deberá medirse con Congo. El vencedor de esa llave final accederá al grupo K del Mundial 2026, donde ya esperan Portugal, Uzbekistán y Colombia, aunque Nigeria todavía sueña con meterse por la vía judicial.
