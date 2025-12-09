Una final inesperada: la atrevida predicción de Novak Djokovic para el Mundial 2026

Con su estilo directo y sin temor a romper moldes, el actual número uno del ranking ATP lanzó un pronóstico que dejó a más de uno boquiabierto: según él, Portugal se quedará con el título tras vencer a México, uno de los países anfitriones. “Voy a ser atrevido, voy con Portugal venciendo a México en la Final”, afirmó, frase que sorprendió incluso al entrevistador, Mohamed Adnan, tanto por su seguridad como por la elección de un equipo que no figura entre los candidatos habituales.