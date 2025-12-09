Una final inesperada: la atrevida predicción de Novak Djokovic para el Mundial 2026
El serbio sorprendió con un pronóstico que excluye a varias potencias y proyecta un desenlace completamente fuera del guion habitual.
Novak Djokovic volvió a generar impacto más allá del tenis con una declaración que rápidamente llamó la atención del mundo deportivo. Durante su presencia en el Gran Premio de Fórmula 1 en Abu Dabi, el serbio se animó a anticipar quiénes protagonizarán la final del Mundial 2026, apenas horas después de que el sorteo realizado en Washington definiera la conformación de los grupos en esta edición ampliada a 48 selecciones.
Con su estilo directo y sin temor a romper moldes, el actual número uno del ranking ATP lanzó un pronóstico que dejó a más de uno boquiabierto: según él, Portugal se quedará con el título tras vencer a México, uno de los países anfitriones. “Voy a ser atrevido, voy con Portugal venciendo a México en la Final”, afirmó, frase que sorprendió incluso al entrevistador, Mohamed Adnan, tanto por su seguridad como por la elección de un equipo que no figura entre los candidatos habituales.
Djokovic, con 38 años y una colección de 24 Grand Slams, entendió la repercusión que generaría su comentario, sobre todo porque dejó afuera de su final soñada a selecciones con tradición indiscutible como Francia, Inglaterra o España, todas ellas consideradas pilares del favoritismo en cualquier Copa del Mundo. Aun así, el serbio remarcó que no se trataba de un análisis estrictamente futbolístico, sino de una corazonada audaz que no dejaba de lado su respeto por el potencial de ambos equipos.
La predicción tomó un matiz aún más particular por su relación con Lionel Messi, capitán de la selección argentina y campeón vigente del mundo. Nole reveló que este año compartió un encuentro íntimo con el rosarino, donde intercambiaron camisetas y mantuvieron una charla que lo llevó a describirlo con admiración profunda.
De hecho, ante la clásica pregunta de quién considera el mejor deportista de todos los tiempos, no dudó un segundo: “Messi”. El elogio, sin embargo, no influyó en su intuición sobre lo que ocurrirá en 2026, ya que mantuvo su idea de que la final tendrá a Portugal y México como protagonistas, con los lusos levantando el trofeo.
Para Djokovic, la Copa del Mundo es un fenómeno que trasciende fronteras y emociones, y su mirada -aunque personal y subjetiva- no dejó de agregarle condimento a un certamen que se perfila como el más grande de la historia por su nueva estructura y la magnitud de los países anfitriones. Su predicción ya alimenta debates y discusiones en la previa del torneo, especialmente porque proviene de una figura que, aunque ajena al fútbol, suele captar la atención mundial cada vez que opina.
