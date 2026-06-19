El Mundial 2026 revolucionó Noruega: hasta el Parlamento se sumó al famoso festejo vikingo

La popularidad del festejo fue tan grande que terminó cruzando las fronteras del deporte. Durante la sesión parlamentaria, el presidente de la cámara propuso que los legisladores replicaran la celebración como una muestra de respaldo al seleccionado nacional. La propuesta fue aceptada con entusiasmo y representantes de distintos sectores políticos participaron de la singular demostración, dejando de lado diferencias partidarias para compartir un momento de unidad.

Con dos goles Erling Haaland, Noruega le gana 2 a 1 a Irak Con dos goles Erling Haaland, Noruega le gana 2 a 1 a Irak

La repercusión fue inmediata. Las imágenes de los parlamentarios remando simbólicamente desde sus bancas fueron compartidas miles de veces y se transformaron en una muestra más del clima de euforia que rodea a la selección noruega. El episodio también fue interpretado como una señal del fuerte vínculo que se generó entre el equipo y la sociedad durante esta Copa del Mundo.

Buena parte de esa expectativa está relacionada con el nivel futbolístico que exhibe Noruega y con la calidad de las figuras que integran su plantel. Futbolistas de renombre internacional como Martin Odegaard, Erling Haaland y Alexander Sorloth lideran a una generación que ilusiona a todo un país con la posibilidad de realizar una campaña histórica. Ahora, todas las miradas están puestas en el próximo compromiso frente a Senegal, un partido que puede resultar decisivo para asegurar el pasaje a la fase eliminatoria.

Embed ¿Os IMAGINÁIS esto en ESPAÑA?



El PARLAMENTO de NORUEGA imitó el 'grito' de los aficionados 'vikingos' en el Mundial. pic.twitter.com/3zY7NoIaQ4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 19, 2026