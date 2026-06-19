El Mundial 2026 revolucionó Noruega: hasta el Parlamento se sumó al famoso festejo vikingo
Legisladores de distintos partidos replicaron la celebración que se volvió viral entre los hinchas durante la Copa del Mundo y mostraron su apoyo al equipo nacional.
La notable campaña de Noruega en el Mundial 2026 sigue generando escenas que reflejan el entusiasmo que vive el país escandinavo. Lo que comenzó como una celebración espontánea entre los hinchas desplazados a Estados Unidos terminó llegando a uno de los sitios más emblemáticos de la vida institucional noruega: el Parlamento.
Allí, representantes de distintas fuerzas políticas sorprendieron al protagonizar el ya famoso festejo vikingo que acompaña a la selección durante el torneo. La particular escena se produjo durante una sesión legislativa y rápidamente recorrió las redes sociales. Los parlamentarios dejaron por unos instantes la formalidad habitual para imitar el movimiento de remo que se convirtió en símbolo de la afición noruega en esta Copa del Mundo.
La iniciativa fue impulsada como una forma de respaldar al equipo nacional, que atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos de las últimas décadas. El gesto tuvo lugar pocos días después de la contundente victoria por 4-1 sobre Irak en Boston, un resultado que alimentó todavía más la ilusión de los simpatizantes. El triunfo consolidó las aspiraciones del conjunto nórdico de avanzar a las fases decisivas del certamen.
La coreografía que hoy identifica a los aficionados del equipo se inspira en la histórica tradición marítima de los pueblos escandinavos. Vestidos con camisetas rojas y, en muchos casos, con cascos de estilo vikingo, los seguidores realizan movimientos sincronizados que simulan el remo de una embarcación. La imagen se volvió viral en las últimas semanas y pudo observarse en bares, estaciones de transporte, calles y hasta dentro de los estadios donde juega la selección.
La popularidad del festejo fue tan grande que terminó cruzando las fronteras del deporte. Durante la sesión parlamentaria, el presidente de la cámara propuso que los legisladores replicaran la celebración como una muestra de respaldo al seleccionado nacional. La propuesta fue aceptada con entusiasmo y representantes de distintos sectores políticos participaron de la singular demostración, dejando de lado diferencias partidarias para compartir un momento de unidad.
La repercusión fue inmediata. Las imágenes de los parlamentarios remando simbólicamente desde sus bancas fueron compartidas miles de veces y se transformaron en una muestra más del clima de euforia que rodea a la selección noruega. El episodio también fue interpretado como una señal del fuerte vínculo que se generó entre el equipo y la sociedad durante esta Copa del Mundo.
Buena parte de esa expectativa está relacionada con el nivel futbolístico que exhibe Noruega y con la calidad de las figuras que integran su plantel. Futbolistas de renombre internacional como Martin Odegaard, Erling Haaland y Alexander Sorloth lideran a una generación que ilusiona a todo un país con la posibilidad de realizar una campaña histórica. Ahora, todas las miradas están puestas en el próximo compromiso frente a Senegal, un partido que puede resultar decisivo para asegurar el pasaje a la fase eliminatoria.
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