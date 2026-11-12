La revelación de Alfaro sobre la crisis que sacude a Paraguay: "Estamos dentro de los tres millones"

Finalmente, fue contundente sobre la continuidad del reclamo: “Estamos dentro de los tres millones de personas que fuimos alcanzados por ese problema. Ojalá estuviese en nuestras manos la solución de esas cuestiones. Nosotros vamos a seguir clamando y reclamando, desde nuestro lugar, justicia”.

Alfaro también aprovechó la conferencia para destacar los valores que encontró en el plantel desde que asumió como entrenador del seleccionado paraguayo. “En este tiempo que pasé con estos jugadores, siento que son la representación más cabal y elocuente del ser nacional, de lo que es el paraguayo de pura cepa, el guaraní de pura cepa”, manifestó.

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¿Qué pasó con ueno bank en Paraguay?

La crisis comenzó después de que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank, una de las principales entidades digitales del país, tras detectar problemas en sus indicadores de solvencia y presuntas irregularidades en el otorgamiento de préstamos a compañías relacionadas con sus propietarios.

La medida dejó a aproximadamente 2,9 millones de clientes sin posibilidad de acceder a sus ahorros durante al menos 15 días. El escándalo también tuvo consecuencias institucionales: ocho directivos de la entidad fueron detenidos, el titular del Banco Central presentó su renuncia y comenzaron los cuestionamientos políticos contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana por sus anteriores vínculos con el grupo propietario del banco.