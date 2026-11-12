La revelación de Alfaro sobre la crisis que sacude a Paraguay: "Estamos dentro de los tres millones"
El entrenador argentino se solidarizó con los ahorristas afectados por la intervención de la entidad financiera y confirmó que está entre los tres millones de damnificados.
Gustavo Alfaro se pronunció sobre la crisis financiera que atraviesa Paraguay tras la intervención de ueno bank y reveló que también fue uno de los afectados por el escándalo. El entrenador de la Selección nacional expresó su preocupación por la situación y respaldó el reclamo de los ahorristas que todavía no pudieron recuperar su dinero.
En una conferencia de prensa realizada este jueves, antes de los amistosos que disputará la Albirroja durante la fecha FIFA de noviembre, el exdirector técnico de Boca manifestó su acompañamiento a los futbolistas que días atrás difundieron un comunicado para visibilizar el conflicto.
“Paraguay está pasando un momento complejo, difícil. Nosotros lo vivimos con mucha preocupación y con mucho dolor. Desde lo personal estoy al lado de los jugadores que se expresaron en un comunicado”, sostuvo.
El reclamo de Gustavo Alfaro por los afectados de ueno bank
El entrenador destacó que los integrantes del seleccionado paraguayo decidieron utilizar su exposición pública para defender a quienes atraviesan mayores dificultades económicas. “Ellos, más allá de luchar por lo que les pertenece, pusieron en primer lugar a los más necesitados, a la gente que más necesidad tenía. Porque tienen el derecho, como tenemos todos los que nos vimos atravesados por esta situación, a solicitar y a reclamar lo que nos corresponde”, explicó.
Además, dejó en claro que tanto él como el resto del cuerpo técnico están del lado de los damnificados: “Estamos al lado de cada paraguayo que está sufriendo. Estamos a su servicio”. El argentino también se incluyó entre las personas perjudicadas por el conflicto y pidió que el país pueda encontrar una salida institucional a la crisis. “Uno espera, como todos los que fuimos alcanzados por esta situación, que Paraguay como país dé una muestra de grandeza, de superación y de madurez”, expresó.
Finalmente, fue contundente sobre la continuidad del reclamo: “Estamos dentro de los tres millones de personas que fuimos alcanzados por ese problema. Ojalá estuviese en nuestras manos la solución de esas cuestiones. Nosotros vamos a seguir clamando y reclamando, desde nuestro lugar, justicia”.
Alfaro también aprovechó la conferencia para destacar los valores que encontró en el plantel desde que asumió como entrenador del seleccionado paraguayo. “En este tiempo que pasé con estos jugadores, siento que son la representación más cabal y elocuente del ser nacional, de lo que es el paraguayo de pura cepa, el guaraní de pura cepa”, manifestó.
¿Qué pasó con ueno bank en Paraguay?
La crisis comenzó después de que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank, una de las principales entidades digitales del país, tras detectar problemas en sus indicadores de solvencia y presuntas irregularidades en el otorgamiento de préstamos a compañías relacionadas con sus propietarios.
La medida dejó a aproximadamente 2,9 millones de clientes sin posibilidad de acceder a sus ahorros durante al menos 15 días. El escándalo también tuvo consecuencias institucionales: ocho directivos de la entidad fueron detenidos, el titular del Banco Central presentó su renuncia y comenzaron los cuestionamientos políticos contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana por sus anteriores vínculos con el grupo propietario del banco.
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