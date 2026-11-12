El reto de tenis en el que Serena Williams humilló a Speed: "Estaba aburrida, pero es tierno"
Serena Williams le dio a IShowSpeed una ventaja de 6-0 en un desafío de tenis y lo dio vuelta con ocho puntos seguidos en el programa Speed Goes Pro.
Serena Williams le ganó un desafío de tenis al streamer IShowSpeed después de regalarle una ventaja de seis puntos a cero. Al influencer le faltaban dos puntos para ganar, pero la estadounidense hizo ocho seguidos y no le dejó sumar ninguno más. El duelo es parte del nuevo episodio de Speed Goes Pro, que se estrenó el 11 de noviembre en el canal de YouTube del streamer.
La serie documental tiene como protagonista a Darren Watkins Jr., el nombre real de Speed. En cada capítulo entrena con un atleta de élite y después lo enfrenta en su disciplina. El de Serena es el segundo episodio de la segunda temporada.
El desafío de tenis de Serena Williams y Speed
El partido se grabó en las canchas del BallenIsles Country Club, en Florida. Speed contó en el video que, cuando supo que iba a empezar con seis puntos de ventaja, pensó que solo le quedaba encontrar la forma de ganar. Serena le restó importancia a la ventaja. Dijo que no estuvo preocupada ni un poco y que, en realidad, estaba “más aburrida, pero es tan tierno”.
Antes del partido, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam en singles evaluó si Speed podía dedicarse al tenis en serio. Le dijo sin vueltas que no tiene lo necesario para jugar en el circuito profesional, aunque le sugirió que podría tener otro rol vinculado al deporte.
IMPORTANTE: Conmoción en Francia: murió un jugador de 22 años durante un entrenamiento
El calendario de Speed Goes Pro: Bolt, Phelps y Tyson
La segunda temporada tiene seis episodios. Empezó el 4 de noviembre con Derek Jeter: en ese capítulo, Speed corrió hasta primera base en 3,88 segundos. Estos son los próximos:
- 18 de noviembre de 2026: Usain Bolt (atletismo)
- 24 de enero de 2027: Michael Phelps (natación)
- 30 de enero de 2027: Pete Weber (bowling)
- 7 de febrero de 2027: Mike Tyson (boxeo), cierre de temporada
Speed y su relación con Argentina
En Argentina, el streamer generó polémica durante el Mundial por haber apoyado a los rivales de la Selección. En ese momento dijo que sentía que los hinchas argentinos iban más allá de la broma y que de verdad no les caía bien.
Después cambió el tono y reconoció lo que hizo el equipo. Les dedicó un “bien jugado” a Lionel Messi y a la Selección, destacó la pasión con la que juega y dijo que hay que respetarla.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario