El reto de tenis en el que Serena Williams humilló a Speed: "Estaba aburrida, pero es tierno"

El calendario de Speed Goes Pro: Bolt, Phelps y Tyson

La segunda temporada tiene seis episodios. Empezó el 4 de noviembre con Derek Jeter: en ese capítulo, Speed corrió hasta primera base en 3,88 segundos. Estos son los próximos:

18 de noviembre de 2026 : Usain Bolt (atletismo)

: Usain Bolt (atletismo) 24 de enero de 2027 : Michael Phelps (natación)

: Michael Phelps (natación) 30 de enero de 2027 : Pete Weber (bowling)

: Pete Weber (bowling) 7 de febrero de 2027: Mike Tyson (boxeo), cierre de temporada

Speed y su relación con Argentina

En Argentina, el streamer generó polémica durante el Mundial por haber apoyado a los rivales de la Selección. En ese momento dijo que sentía que los hinchas argentinos iban más allá de la broma y que de verdad no les caía bien.

Después cambió el tono y reconoció lo que hizo el equipo. Les dedicó un “bien jugado” a Lionel Messi y a la Selección, destacó la pasión con la que juega y dijo que hay que respetarla.