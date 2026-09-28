Gasly y el futuro con Colapinto tras el choque de Alpine en Bakú: "Mientras haya respeto..."
El francés se refirió al vínculo que tendrá con su compañero tras el accidente que terminó con ambos fuera del Gran Premio de Azerbaiyán y marcó cuál considera que es la clave para continuar trabajando juntos.
El accidente protagonizado por Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán no solo significó el abandono del piloto argentino en Bakú. También puso punto final a una carrera que venía siendo positiva para Pierre Gasly y que podía representar una oportunidad importante para Alpine en la lucha por sumar puntos.
Después del incidente ocurrido en la vuelta 36, el francés fue consultado sobre cómo continuará la relación con su compañero de equipo a partir de las próximas carreras. Gasly aceptó las disculpas de Colapinto y dejó en claro que, más allá de la tensión lógica provocada por el choque, existe una condición que considera fundamental para mantener una convivencia deportiva dentro de la escudería.
“Respeto. Sabes, todo se trata de respeto. Mientras haya respeto, todo es posible”, respondió el piloto francés en diálogo con Sky Sports F1. La frase apareció en medio de un contexto particular para Alpine. El choque no solamente afectó a los dos autos de la escudería francesa, sino que también involucró al McLaren de Lando Norris.
Gasly valoró el rendimiento de Alpine en Bakú
El mal resultado fue todavía más difícil de asimilar para Gasly porque el rendimiento mostrado por Alpine durante el fin de semana había sido uno de los puntos destacados. El francés había conseguido clasificarse séptimo y encaraba la carrera con posibilidades concretas de mantenerse en la zona de puntos.
Por eso, después del abandono, no ocultó su frustración al analizar lo sucedido: “Estoy tratando de encontrar las palabras. Sí, no es fácil. Tuvimos un muy buen fin de semana y el auto fue uno de los mejores autos de carrera que tuvimos esta temporada”, explicó.
El piloto de Alpine también resaltó el ritmo que había conseguido durante la carrera y la diferencia que había logrado establecer respecto de los autos que marchaban detrás: “Y el ritmo fue excelente, manteniéndonos a la par de Lewis (Hamilton) y Lando durante la mayor parte de la carrera. Y teníamos una ventaja de 14 o 15 segundos sobre el pelotón del medio. Así que creo que hay muchos aspectos positivos para rescatar”, agregó.
El análisis permite entender por qué el accidente tuvo un impacto importante para la escudería. La escudería francesa había colocado a sus dos autos en una posición favorable, pero terminó el Gran Premio de Azerbaiyán sin sumar puntos.
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