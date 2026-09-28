Gasly y el futuro con Colapinto tras el choque de Alpine en Bakú: "Mientras haya respeto..."

El piloto de Alpine también resaltó el ritmo que había conseguido durante la carrera y la diferencia que había logrado establecer respecto de los autos que marchaban detrás: “Y el ritmo fue excelente, manteniéndonos a la par de Lewis (Hamilton) y Lando durante la mayor parte de la carrera. Y teníamos una ventaja de 14 o 15 segundos sobre el pelotón del medio. Así que creo que hay muchos aspectos positivos para rescatar”, agregó.

El análisis permite entender por qué el accidente tuvo un impacto importante para la escudería. La escudería francesa había colocado a sus dos autos en una posición favorable, pero terminó el Gran Premio de Azerbaiyán sin sumar puntos.