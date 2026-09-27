Maru Botana habló del supuesto romance de Franco Colapinto y su hija y lanzó una inesperada respuesta
La mamá de Sofía Solá se refirió a los rumores y contó qué le parecería tener al piloto como parte de la familia.
En medio de las versiones que circulan sobre la situación sentimental de Franco Colapinto, un nuevo nombre apareció vinculado al piloto de Alpine. Se trata de Sofía Solá, hija de Maru Botana, con quien habría compartido parte de su infancia en Pilar y que en los últimos días comenzó a ser relacionada sentimentalmente con el argentino.
Las especulaciones surgieron después de que ambos intercambiaran “Me gusta” en Instagram. El movimiento en redes fue suficiente para que comenzaran las versiones sobre un posible acercamiento entre ellos, aunque ninguno había confirmado hasta el momento que exista un vínculo amoroso.
La primera en referirse públicamente al tema fue Maru Botana. La pastelera habló sobre Colapinto y dejó en claro que tiene una muy buena relación con él y con su familia. “Veo Fórmula 1, me encanta. Soy fan total de Franco Colapinto”, aseguró en diálogo con Puro Show (eltrece). Cuando el cronista le preguntó por las interacciones entre el piloto y su hija, reconoció que no estaba al tanto.
Maru Botana habló del supuesto romance de Franco Colapinto y su hija y lanzó una inesperada respuesta
“Lo quiero mucho a Franco y a su familia. Lo fui a ver de hecho en Barcelona, pero no, no tenía ni idea”, explicó. Luego reveló cómo surgió su vínculo con el corredor: “Lo conozco porque él es muy fan de una torta mía y su mamá suele ir a comprar”.
La respuesta de Sofía Solá ante los rumores
La situación tomó otro rumbo cuando el periodista le preguntó directamente a Botana si podía imaginar a Colapinto como su yerno. La respuesta de la cocinera fue contundente: “Sería divino. No lo conozco tanto a Franco, pero sí a su familia y son un amor. Está aprobado”.
Mientras tanto, el revuelo generado en redes llevó a Sofía Solá a pronunciarse sobre las versiones. La joven publicó un breve video en TikTok en el que se mostró divertida ante las especulaciones y utilizó un audio para referirse, indirectamente, a todo lo que se estaba diciendo sobre ella.
“Yo no sé quién estará escribiendo la historia de mi vida, pero, por favor, ponle un punto, una coma, algo, no sé, tomate un té. Fumate uno. Descansá la muñeca. Dejame en paz un segundo”, se escucha en el video.
Sobre las imágenes, Sofía agregó una frase que dejó en claro cómo tomó las versiones: “Yo sin entender nada, pero feliz de que me shippean con Franco Colapinto”. Además, cerró con un “Sorry not sorry” (lo siento, pero no lo siento).
De esta manera, la hija de Maru Botana se mostró sorprendida por la repercusión de sus interacciones con el piloto y, con humor, se refirió al supuesto romance que comenzó a circular en las redes sociales.
Qué pasa entre Franco Colapinto y Maia Reficco
Los rumores sobre Sofía Solá aparecen en un momento de incertidumbre alrededor de la relación que Colapinto mantuvo con Maia Reficco. El piloto y la actriz comenzaron a ser vinculados sentimentalmente a principios de este año y oficializaron su romance en abril, durante el tiempo que compartieron en Buenos Aires.
Después de mostrarse juntos en distintas ocasiones y de que Reficco acompañara al piloto en los Grandes Premios de Miami y Mónaco, comenzaron a circular versiones de una crisis. Incluso, Pepe Ochoa había asegurado en LAM que el argentino estaba interesado en la actriz, pero que su actividad profesional dificultaba la relación.
Tiempo después aparecieron imágenes de ambos caminando abrazados por Ámsterdam durante el fin de semana del Gran Premio de los Países Bajos, lo que volvió a alimentar las versiones de una reconciliación.
Sin embargo, posteriormente Maia Reficco compartió imágenes de sus vacaciones en Marbella, España, y sus seguidores comenzaron a preguntarle si había viajado junto a Colapinto. Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente cuál es su situación sentimental actual.
En ese contexto, las interacciones entre Colapinto y Sofía Solá volvieron a despertar especulaciones, aunque la propia joven se encargó de tomarlas con humor y, por ahora, negó de manera implícita que exista un romance.
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