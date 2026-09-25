El ofrecimiento de Vasco da Gama que Boca rechazó: la semifinal de la Sudamericana aún no tiene sede
El Xeneize no aceptó jugar en São Januário con menos de 4.000 entradas para sus hinchas. Maracaná y Engenhão aparecen como las principales alternativas para el partido de vuelta.
Boca y Vasco da Gama todavía no tienen definido el estadio que albergará el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. A tres semanas del comienzo de la serie, las dirigencias de ambos clubes mantuvieron una reunión en Paraguay junto con autoridades de Conmebol, pero el encuentro terminó sin una resolución definitiva sobre la sede.
El principal punto de conflicto estuvo relacionado con São Januário, el estadio habitual de Vasco. El club brasileño había propuesto disputar allí el encuentro y ofrecerle a Boca una cantidad de entradas inferior a las 4.000 localidades.
La dirigencia xeneize rechazó esa posibilidad y pidió que se respete el mínimo de localidades establecido por el reglamento de la competición. Con este escenario, la definición en Brasil podría trasladarse a alguno de los grandes escenarios de Río de Janeiro.
Boca rechazó jugar en São Januário con menos entradas
La propuesta contemplaba que el partido se disputara en São Januário y que existiera reciprocidad en la cantidad de entradas otorgadas a los visitantes. Es decir, Boca también debería entregar a los hinchas del conjunto brasileño una cifra similar cuando la serie se dispute en la Bombonera.
Sin embargo, no aceptó contar con menos del mínimo de localidades que corresponde a los visitantes. La postura de Boca dejó sin efecto, al menos por ahora, la posibilidad de que el estadio tradicional de Vasco sea utilizado para el partido.
Además del acuerdo entre los clubes, existe una dificultad reglamentaria: São Januário no alcanza la capacidad mínima de 30.000 espectadores exigida para los partidos de esta instancia de la Copa Sudamericana. Por ese motivo, Vasco debe encontrar una alternativa que cumpla con las condiciones establecidas por Conmebol.
Maracaná y Engenhão, las alternativas para Vasco
Ante la imposibilidad de avanzar con São Januário, el Maracaná y el Estadio Olímpico Nilton Santos aparecen como las principales opciones para recibir el encuentro. El Maracaná es la alternativa que más interesa a Vasco por su capacidad y por la importancia histórica del escenario. El estadio fue sede de partidos de dos Mundiales y es uno de los recintos deportivos más reconocidos de Brasil.
El problema está en su disponibilidad. El estadio es administrado por un consorcio integrado por Flamengo y Fluminense, y desde ese sector no habría intención de cederlo debido a la programación de otro encuentro de enorme importancia. El Mengao debe enfrentar a Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores durante esa misma semana, una situación que complica la posibilidad de utilizar el Maracaná para el duelo ante Boca.
Vasco analiza recurrir a la Justicia por el Maracaná
Pese a las dificultades, Vasco no se resigna a jugar fuera del Maracaná. La dirigencia del club brasileño analiza realizar una presentación judicial con el objetivo de conseguir autorización para utilizar el estadio en la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana.
Mientras intenta resolver esa situación, también existe una alternativa concreta: el Estadio Olímpico Nilton Santos, conocido popularmente como Engenhão y utilizado habitualmente por Botafogo. Este escenario podría convertirse finalmente en la sede del partido si Vasco no logra avanzar con el Maracaná.
Cronograma de semifinales de la Copa Sudamericana 2026
- 13/10 – Boca vs. Vasco da Gama (ida)
- 14/10 – Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque (ida)
- 20/10 – Vasco da Gama vs. Boca (vuelta)
- 21/10 – Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro (vuelta)
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