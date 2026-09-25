El ofrecimiento de Vasco da Gama que Boca rechazó: la semifinal de la Sudamericana aún no tiene sede

Además del acuerdo entre los clubes, existe una dificultad reglamentaria: São Januário no alcanza la capacidad mínima de 30.000 espectadores exigida para los partidos de esta instancia de la Copa Sudamericana. Por ese motivo, Vasco debe encontrar una alternativa que cumpla con las condiciones establecidas por Conmebol.

Maracaná y Engenhão, las alternativas para Vasco

Ante la imposibilidad de avanzar con São Januário, el Maracaná y el Estadio Olímpico Nilton Santos aparecen como las principales opciones para recibir el encuentro. El Maracaná es la alternativa que más interesa a Vasco por su capacidad y por la importancia histórica del escenario. El estadio fue sede de partidos de dos Mundiales y es uno de los recintos deportivos más reconocidos de Brasil.

El problema está en su disponibilidad. El estadio es administrado por un consorcio integrado por Flamengo y Fluminense, y desde ese sector no habría intención de cederlo debido a la programación de otro encuentro de enorme importancia. El Mengao debe enfrentar a Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores durante esa misma semana, una situación que complica la posibilidad de utilizar el Maracaná para el duelo ante Boca.

Vasco analiza recurrir a la Justicia por el Maracaná

Pese a las dificultades, Vasco no se resigna a jugar fuera del Maracaná. La dirigencia del club brasileño analiza realizar una presentación judicial con el objetivo de conseguir autorización para utilizar el estadio en la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana.

Mientras intenta resolver esa situación, también existe una alternativa concreta: el Estadio Olímpico Nilton Santos, conocido popularmente como Engenhão y utilizado habitualmente por Botafogo. Este escenario podría convertirse finalmente en la sede del partido si Vasco no logra avanzar con el Maracaná.

Cronograma de semifinales de la Copa Sudamericana 2026