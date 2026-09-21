Boca vs. Vasco da Gama: cuándo se juegan las semifinales de la Copa Sudamericana 2026
La Conmebol confirmó el calendario de la serie que definirá a uno de los finalistas. El Xeneize recibirá a Vasco en La Bombonera y cerrará la llave en Brasil.
Boca ya conoce cuándo jugará ante Vasco da Gama por un lugar en la final de la Copa Sudamericana 2026. La Conmebol confirmó las fechas y los horarios de las semifinales y estableció que el Xeneize disputará el primer partido de la serie en La Bombonera.
El ente madre del fútbol sudamericano también confirmó la programación de la otra semifinal: Atlético Mineiro y Montevideo City Torque disputarán el primer encuentro el miércoles 14 de octubre en Belo Horizonte, mientras que la revancha será una semana más tarde en Uruguay.
Los ganadores de ambas series disputarán la final, que está programada para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.
¿Cuándo juega Boca contra Vasco da Gama?
De esta manera, el club de la Ribera tendrá la posibilidad de comenzar la serie ante su público y deberá definir su clasificación a la final como visitante. El calendario oficial de la semifinal quedó establecido de la siguiente manera:
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Ida: martes 13 de octubre, a las 21:30, en La Bombonera.
Vuelta: martes 20 de octubre, a las 21:30, en Río de Janeiro, con estadio a confirmar.
¿Por qué Vasco no puede jugar en San Januario?
El principal interrogante alrededor de la serie está relacionado con el escenario del segundo partido: Vasco da Gama no podrá utilizar el estadio San Januario para recibir a Boca debido a que el escenario no alcanza la capacidad mínima establecida por la Conmebol para las semifinales de la Copa Sudamericana.
El reglamento exige que los partidos de esta instancia se disputen en estadios con al menos 30.000 localidades, mientras que el estadio de Vasco tiene una capacidad cercana a las 20.000 personas. Por ese motivo, el club brasileño deberá trasladar el partido a otro escenario de Río de Janeiro.
Maracaná y el estadio de Botafogo, las alternativas
Entre las posibilidades que aparecen para la revancha contra Boca se encuentra el Maracaná, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial. Sin embargo, para que Vasco pueda utilizarlo deberá conseguir la autorización correspondiente, ya que el estadio es administrado en conjunto por Flamengo y Fluminense.
Ante una eventual negativa, el conjunto carioca también contempla otras alternativas dentro de la ciudad. Una de ellas es el estadio de Botafogo, que cumple con las condiciones de capacidad requeridas para albergar el encuentro. El local, de todos modos, buscará que la revancha se dispute en el Maracaná y evalúa recurrir a la Justicia si no logra un acuerdo para utilizar el estadio
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