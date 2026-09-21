Boca vs. Vasco da Gama: cuándo se juegan las semifinales de la Copa Sudamericana 2026

El reglamento exige que los partidos de esta instancia se disputen en estadios con al menos 30.000 localidades, mientras que el estadio de Vasco tiene una capacidad cercana a las 20.000 personas. Por ese motivo, el club brasileño deberá trasladar el partido a otro escenario de Río de Janeiro.

Maracaná y el estadio de Botafogo, las alternativas

Entre las posibilidades que aparecen para la revancha contra Boca se encuentra el Maracaná, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial. Sin embargo, para que Vasco pueda utilizarlo deberá conseguir la autorización correspondiente, ya que el estadio es administrado en conjunto por Flamengo y Fluminense.

Ante una eventual negativa, el conjunto carioca también contempla otras alternativas dentro de la ciudad. Una de ellas es el estadio de Botafogo, que cumple con las condiciones de capacidad requeridas para albergar el encuentro. El local, de todos modos, buscará que la revancha se dispute en el Maracaná y evalúa recurrir a la Justicia si no logra un acuerdo para utilizar el estadio