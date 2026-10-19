El Pacha Espino le pidió disculpas a la gente de Racing: "Acepto las críticas, pero no los insultos"

Tras las intensas críticas y el clima tenso generado en las últimas horas, Alfonso "Pacha" Espino utilizó su cuenta oficial de X para publicar un extenso comunicado y pedir perdón de forma directa a la gente de Racing. El defensor uruguayo buscó bajar los decibeles, admitió el malestar del público por sus últimas actuaciones y ofreció disculpas públicas por lo sucedido, aunque dejó en claro que los insultos cruzaron una línea inaceptable. Tal vez algo tuvo que ver que Racing le confirmó que le impondrá una sanción económica por su gesto y actitud.