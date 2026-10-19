El Pacha Espino le pidió disculpas a la gente de Racing: "Acepto las críticas, pero no los insultos"
El lateral uruguayo publicó un comunicado en X para pedir perdón a los hinchas de la Academia tras la polémica, aunque marcó un límite frente a los descalificativos personales.
Tras las intensas críticas y el clima tenso generado en las últimas horas, Alfonso "Pacha" Espino utilizó su cuenta oficial de X para publicar un extenso comunicado y pedir perdón de forma directa a la gente de Racing. El defensor uruguayo buscó bajar los decibeles, admitió el malestar del público por sus últimas actuaciones y ofreció disculpas públicas por lo sucedido, aunque dejó en claro que los insultos cruzaron una línea inaceptable. Tal vez algo tuvo que ver que Racing le confirmó que le impondrá una sanción económica por su gesto y actitud.
A través de una carta difundida en sus redes sociales, Espino asumió el compromiso con la institución de Avellaneda y reconoció la exigencia que conlleva vestir la camiseta albiceleste. De esta manera, el jugador buscó reparar el vínculo con la tribuna tras las tensiones acumuladas en los últimos compromisos.
Un mea culpa explícito con un límite claro
"Sé muy bien lo que significa vestir esta camiseta y la exigencia que conlleva cada partido. Si en algún momento mis gestos o rendimientos molestaron a la gente de Racing, pido disculpas de corazón", escribió el futbolista en el tramo central de su mensaje, respondiendo de forma directa al reclamo del hincha académico.
Sin embargo, tras hacer su mea culpa, el marcador de punta fue contundente al marcar un límite frente a la agresión verbal: "Acepto las críticas deportivas porque sé que puedo y debo dar más, pero no voy a tolerar las faltas de respeto ni los insultos hacia mi persona ni hacia mi familia". Con este pedido de perdón, el uruguayo intentó dar por superado el conflicto y enfocar su atención exclusivamente en levantar su nivel futbolístico.
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