El padre de Franco Colapinto habló del presente de su hijo: "El sueño se hizo realidad"

Con todo este panorama fue Aníbal, su padre, quién cóntó algunos detalles de cómo vive la familia este presente que genera tantas expectativas en el país: "Ahora entiendo a mi madre y a mi padre cuando yo corría en moto me decían 'No hijo dedícate a otra cosa, no corras, sufrimos mucho'; se sufre mucho más de abajo que de arriba. Vos lo ves a Franco y está re tranquilo, yo me pongo tan nervioso que me escondo, me voy atrás de los camiones. El otro día le decía: 'Por qué no te habré dado una raqueta de tenis en vez de un Karting", expresó en una entrevista en "Paga Dios" en Pop Radio.