El particular corte de pelo que se hizo el Dibu Martínez para homenajear a Lionel Messi

Uno de los más recordados apareció durante el Mundial de Qatar 2022, cuando se pintó la bandera argentina en uno de los laterales de su cabeza antes del partido contra Australia. También volvió a utilizar referencias a la bandera nacional durante la Copa América 2024 y en otros compromisos importantes.

Esta vez, sin embargo, el destinatario del homenaje no fue la camiseta ni la bandera, sino el propio Messi. La “M” quedó grabada en la cabeza del arquero en una jornada que marcará el cierre de una etapa histórica para ambos.