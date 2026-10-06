El particular corte de pelo que se hizo el Dibu Martínez para homenajear a Lionel Messi
El arquero de la Selección Argentina sorprendió con un nuevo look en la previa de la despedida del capitán: se grabó la “M” característica de la marca del 10.
Emiliano “Dibu” Martínez volvió a sorprender con uno de sus particulares cortes de pelo, pero esta vez tuvo un motivo muy especial. En la previa del último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina, el arquero decidió homenajear al capitán con un diseño dedicado exclusivamente a él.
El Dibu se grabó en la cabeza la “M” que identifica a la marca personal de Messi. El detalle quedó ubicado en la zona posterior de la cabeza y fue realizado por Dany Ale, el peluquero que acompaña habitualmente al plantel de la Selección. El nuevo look fue mostrado en las redes sociales del estilista, quien compartió un video del momento en el que se puede observar el resultado final. El arquero, vestido con la camiseta alternativa de la Selección, mostró el diseño y luego saludó a la cámara entre risas.
La elección no fue casual. Messi disputará ante Benín, desde las 20 en el estadio Monumental, su último partido con la camiseta de la Selección Argentina frente al público argentino. Por eso, varios integrantes del plantel decidieron acompañar al capitán durante las horas previas con distintos gestos de reconocimiento.
El propio Dibu ya había dejado un mensaje para Messi en sus redes sociales. Junto a una fotografía en la que aparece con el capitán y otros integrantes del plantel, escribió: “Último día con esta hermosa banda. Mañana a ganar y despedir al mejor”.
El corte también tiene que ver con una costumbre que Martínez construyó durante sus años con la Selección. El arquero suele modificar su look antes de partidos o momentos especialmente importantes y ya había utilizado diseños relacionados con la Argentina durante diferentes competencias.
Uno de los más recordados apareció durante el Mundial de Qatar 2022, cuando se pintó la bandera argentina en uno de los laterales de su cabeza antes del partido contra Australia. También volvió a utilizar referencias a la bandera nacional durante la Copa América 2024 y en otros compromisos importantes.
Esta vez, sin embargo, el destinatario del homenaje no fue la camiseta ni la bandera, sino el propio Messi. La “M” quedó grabada en la cabeza del arquero en una jornada que marcará el cierre de una etapa histórica para ambos.
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