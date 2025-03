El particular homenaje que recibiría Julián Álvarez por parte del alcalde de Madrid

Julián Álvarez no tardó en convertirse en una de las máximas figuras del Atlético Madrid. En su primera temporada en el equipo dirigido por Diego "Cholo" Simeone, se ganó un lugar en el once titular y ya es un referente del club. Su impacto fue tan grande que hasta el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, planea rendirle un homenaje muy particular.