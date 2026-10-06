El particular número de socio honorario que River le puso a Lionel Messi
En la previa de su despedida, River reconoció a Lionel Messi. El club le entregó un carnet con un detalle mundialista que emocionó a todos los hinchas.
En la antesala de su histórico último partido con la Selección Argentina, Lionel Messi recibió un emotivo reconocimiento en el estadio Monumental. La dirigencia de River decidió nombrarlo oficialmente como socio honorario, obsequiándole atributos exclusivos que lo vincularán para siempre con la rica historia de la gloriosa institución de Núñez.
El detalle mundialista en el carnet de River para el 10
Durante la ceremonia íntima celebrada este martes, el presidente Stefano Di Carlo le entregó al astro rosarino una placa conmemorativa y el tradicional Manto Sagrado con la dorsal número 10 en su espalda. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención de los fanáticos fue el particular número de socio impreso en su nueva credencial oficial.
Tal como se puede observar en las imágenes del documento, en el apartado correspondiente al DNI de la tarjeta figura la inscripción "ARG18122022". Esta ingeniosa cifra confeccionada por el club hace alusión directa al 18 de diciembre de 2022, la inolvidable fecha en la que la Albiceleste se consagró campeona del mundo en Qatar.
Desde las redes oficiales celebraron este acontecimiento histórico con un sentido mensaje. “En un día histórico, el mejor jugador de todos los tiempos recibió el carnet que lo distingue como Socio Honorario. ¡Gracias por el fútbol, Capitán!”, publicaron, confirmando que el Monumental ahora también es el hogar formal de la máxima leyenda del deporte nacional.
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