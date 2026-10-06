Qué significa el 121:17 de la bandera de River vista en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina
Una curiosa bandera captó la atención de los hinchas en la tribuna durante el partido de la Selección Argentina. El guiño a River que estalló en las redes.
Durante la histórica noche en el Monumental, donde los fanáticos despidieron a Lionel Messi de la Selección Argentina, un detalle de color en las gradas no pasó desapercibido. Las cámaras captaron un particular mensaje que rápidamente despertó la euforia de los millones de simpatizantes de River.
El histórico recuerdo de River en Madrid
IMPORTANTE: Sandra Pettovello aceptó a la Justicia y jubilados de Anses cobrarán con el Retro Suplemento el 82% móvil
En la captura de la transmisión oficial del partido frente a Benín, justo cuando el reloj marcaba los 29 minutos del primer tiempo, se logró distinguir con claridad una bandera albiceleste de la localidad de Ranelagh con la inscripción "121:17!!!" y el escudo del elenco de Núñez.
El significado detrás de estos llamativos números es una chicana directa a su clásico rival. La cifra hace alusión al minuto y segundo exacto en el que Gonzalo "Pity" Martínez marcó el épico tercer gol frente a Boca Juniors, sellando el 3-1 definitivo en la final de la Copa Libertadores 2018 disputada en el estadio Santiago Bernabéu.
El hallazgo televisivo no tardó en volverse tendencia en las plataformas digitales, demostrando que el tradicional folclore del fútbol local siempre encuentra un lugar en las tribunas del Monumental, incluso durante el emotivo y multitudinario último baile del capitán rosarino con la casaca nacional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario