El Pato Fillol se manifestó contra las SAD y dio su visión sobre el Dibu Martínez

Sobre el actual arquero de la Selección Argentina, Ubaldo no dudó en destacar a Emiliano Martínez. "El Dibu es enorme. Estoy contento por él y por la Selección", sentenció.

"Yo me destacaba siempre y soy un enamorado del puesto. Los pibes, todos querían ser el Pato Fillol, y hoy veo una réplica en el Dibu, y eso me pone feliz", expresó Fillol, y agregó: "Uno lo que tuvo que hacer, ya lo hizo. No lo voy ni a mejorar ni a empeorar. Y el Dibut está escribiendo su propia historia".

Por último, el exarquero también habló de su vínculo con el club de Núñez. "River significa todo para mí. Uno toda la vida fue hincha de River y tuve la suerte de jugar tantos años, y ahora tener una función social es buenísimo y te reconforta mucho", expresó.

Pato Fillol con C5N

Fundación River organizó su Cena Anual Solidaria

Con la presencia de varios futbolistas del plantel, integrantes del cuerpo técnico, glorias del club, autoridades, invitados famosos y empresarios; la Fundación River Plate organizó este martes su clásica Cena Anual Solidaria.

"Hoy nos encontramos en la Cena Anual Solidaria. Este año, somos 11 con vos", anunció en sus redes sociales la fundación que trabaja desde hace 11 años alentando el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad social a través de programas educativos, deportivos y sociales, promoviendo los valores del deporte en búsqueda de una mayor integración social.

Desde el Pato Fillol, pasando por Jorge Brito, y muchas más glorias de la institución, todo el mundo riverplatense participó en esta noche especial para contribuir y aportar al crecimiento de la Fundación River Plate.

Lo recaudado, en esta ocasión, permitirá a la Fundación, durante 2025, continuar con su tarea de llevar a cada rincón del país sus programas educativos, deportivos y sociales para el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, fomentando valores con el deporte, y más precisamente con el fútbol como bandera.