Martínez Quarta se sorprendió en vivo al enterarse cuándo juega River la semifinal

Martínez Quarta se refirió justamente a ese contexto físico en la misma entrevista y explicó cómo afronta el grupo este tramo decisivo de la temporada: "La adrenalina de lo que venimos haciendo nos va a hacer recuperar rápido. Hicimos un desgaste grande contra San Lorenzo, de 120 minutos, recuperamos poco en tres días y no pudimos trabajar del todo bien. Pero estamos contentos por la victoria y ahora a preparar el partido del sábado".

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El defensor fue uno de los puntos altos de River en la clasificación. Además de mostrar firmeza en la última línea, apareció en ataque para convertir el segundo gol que terminó asegurando el triunfo ante el conjunto platense. Su tanto llegó en un momento importante del encuentro y permitió que el equipo manejara con mayor tranquilidad los minutos finales.

Ahora, el Millonario deberá enfocarse rápidamente en Rosario Central, un rival que llega fortalecido luego de eliminar a Racing en un encuentro cargado de polémicas.