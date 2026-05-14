Martínez Quarta se sorprendió en vivo al enterarse cuándo juega River la semifinal
El defensor del Millonario reaccionó con asombro después de conocer que el duelo frente a Rosario Central será el sábado y no el domingo, tras la clasificación ante Gimnasia.
River consiguió una sólida victoria por 2-0 frente a Gimnasia y se metió entre los cuatro mejores del Torneo Apertura 2026, pero una situación inesperada terminó llamando la atención apenas finalizado el encuentro en el Monumental. Lucas Martínez Quarta, una de las figuras de la noche y autor del segundo gol del equipo, protagonizó una curiosa reacción cuando descubrió en plena entrevista post partido que la semifinal contra Rosario Central se jugará el sábado.
El defensor creía que el Millonario tendría un día más de descanso antes del próximo compromiso, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo recién selló su clasificación este martes por la noche. Sin embargo, la organización decidió programar el partido para el sábado debido a que el Canalla deberá afrontar un compromiso por Copa Libertadores el martes siguiente ante Universidad Central.
La sorpresa de Martínez Quarta quedó evidenciada inmediatamente cuando el periodista le informó la fecha del encuentro. El zaguero frenó por unos segundos y respondió con evidente asombro: "¿El sábado jugamos? Ah, me estoy enterando ahora... Tenemos un día menos entonces, un poquito menos de descanso". La reacción rápidamente comenzó a circular en redes sociales y se transformó en uno de los momentos más comentados tras la clasificación millonaria.
Más allá de la sorpresa inicial, el futbolista intentó llevar tranquilidad respecto al estado físico del plantel. La Banda Roja viene atravesando una seguidilla exigente de partidos y el propio defensor reconoció el desgaste acumulado durante las últimas semanas. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet disputó recientemente un intenso duelo ante San Lorenzo que se extendió durante 120 minutos, situación que afectó la preparación posterior para enfrentar a Gimnasia.
Martínez Quarta se refirió justamente a ese contexto físico en la misma entrevista y explicó cómo afronta el grupo este tramo decisivo de la temporada: "La adrenalina de lo que venimos haciendo nos va a hacer recuperar rápido. Hicimos un desgaste grande contra San Lorenzo, de 120 minutos, recuperamos poco en tres días y no pudimos trabajar del todo bien. Pero estamos contentos por la victoria y ahora a preparar el partido del sábado".
El defensor fue uno de los puntos altos de River en la clasificación. Además de mostrar firmeza en la última línea, apareció en ataque para convertir el segundo gol que terminó asegurando el triunfo ante el conjunto platense. Su tanto llegó en un momento importante del encuentro y permitió que el equipo manejara con mayor tranquilidad los minutos finales.
Ahora, el Millonario deberá enfocarse rápidamente en Rosario Central, un rival que llega fortalecido luego de eliminar a Racing en un encuentro cargado de polémicas.
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