El pedido de Alpine a los seguidores de Franco Colapinto y Pierre Gasly: "Cuidá tu lenguaje"
La escudería francesa de Fórmula 1 lanzó recomendaciones para frenar los insultos y promover un ambiente respetuoso en redes sociales.
La tensión que muchas veces se traslada a las redes sociales obligó a Alpine a tomar una decisión clara: dirigirse directamente a sus fanáticos con un mensaje que apunta a bajar los niveles de agresividad en los comentarios. La escudería francesa de Fórmula 1 difundió en las últimas horas una serie de pautas en las que subrayó que la interacción digital debe darse dentro de un marco de respeto, sin insultos ni agravios hacia los pilotos ni hacia ningún integrante del equipo.
En este sentido, Alpine apuntó a que todos los comentarios y publicaciones deben realizarse con dignidad, evitando lenguaje ofensivo, discriminatorio o acosador hacia Franco Colapinto, Pierre Gasly y miembros del equipo, indicó en un comunicado que se volvió rápidamente tema de conversación entre los seguidores del automovilismo.
El documento no solo apuntó a erradicar expresiones de odio, sino también a resguardar la intimidad de quienes forman parte de la comunidad.
La escudería también remarcó que una manera concreta de contribuir a este clima más saludable es denunciar cualquier contenido inadecuado y, al mismo tiempo, evitar interactuar con aquellos usuarios que violen las normas de convivencia propuestas.
Alpine y su comunicado
- Respeta a los demás
Sé respetuoso con tus compañeros aficionados, pilotos, miembros del equipo y demás personas. Trata a todos con dignidad y respeto.
- Cuida tu lenguaje
No utilices un lenguaje ni participes en comportamientos que sean discriminatorios, despectivos, ofensivos o acosadores hacia otros. Esto incluye el uso de palabras malsonantes.
- Interactúa con nosotros
Queremos conocer tus comentarios y publicaciones sobre todos los temas de discusión. Pero no queremos ver a nuestra audiencia publicando spam, anuncios o contenido no relacionado.
- Protege tu privacidad y la de los demás
No compartas información personal ni datos de contacto tuyos o de otras personas. Respeta la privacidad de todos.
- Informar sobre contenido
Si ves algo que infrinja estas pautas o sea inapropiado, por favor repórtalo. También aconsejamos no interactuar con personas que violen estas pautas.
Siguiendo nuestro código, todos podemos contribuir a una comunidad positiva y acogedora para los fans del equipo BWT Alpine de Fórmula 1. Trabajemos juntos para hacer de nuestra comunidad un lugar divertido y agradable para todos.
