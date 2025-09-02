El pedido de Alpine a los seguidores de Franco Colapinto y Pierre Gasly: "Cuidá tu lenguaje"

Alpine y su comunicado

Respeta a los demás

Sé respetuoso con tus compañeros aficionados, pilotos, miembros del equipo y demás personas. Trata a todos con dignidad y respeto.

Cuida tu lenguaje

No utilices un lenguaje ni participes en comportamientos que sean discriminatorios, despectivos, ofensivos o acosadores hacia otros. Esto incluye el uso de palabras malsonantes.

Interactúa con nosotros

Queremos conocer tus comentarios y publicaciones sobre todos los temas de discusión. Pero no queremos ver a nuestra audiencia publicando spam, anuncios o contenido no relacionado.

Protege tu privacidad y la de los demás

No compartas información personal ni datos de contacto tuyos o de otras personas. Respeta la privacidad de todos.

Informar sobre contenido

Si ves algo que infrinja estas pautas o sea inapropiado, por favor repórtalo. También aconsejamos no interactuar con personas que violen estas pautas.

Siguiendo nuestro código, todos podemos contribuir a una comunidad positiva y acogedora para los fans del equipo BWT Alpine de Fórmula 1. Trabajemos juntos para hacer de nuestra comunidad un lugar divertido y agradable para todos.