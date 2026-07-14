El pedido especial para el duelo con Inglaterra del astrólogo que acertó ante Cabo Verde, Egipto y Suiza

"Los dos equipos, de todas maneras, reciben tensión de Saturno, que representa la presión, el límite, el examen y las consecuencias de cada error. En un partido así puede manifestarse como cansancio, miedo a equivocarse, juego trabado o situaciones en las que una decisión mínima termina definiendo todo. Ninguno de los dos va a llegar liberado y ambos tendrán que soportar una carga enorme", analizó.

La predicción del astrólogo a favor de la Selección Argentina

El astrólogo también recordó otra de sus predicciones previas al certamen, relacionada con el protagonismo que tendrían las monarquías durante este Mundial.

"Desde antes del torneo también sostuve que las monarquías, especialmente Inglaterra y España (que son las que tienen la monarquía más arraigada en su identidad cultural), iban a tener un papel importante. Esto se relaciona con el ingreso de Júpiter en Leo, un arquetipo asociado con los reyes, el honor, el protagonismo y las grandes figuras (el centro de la escena). Por eso, este partido también puede leerse como un duelo entre Harry Kane y Lionel Messi. Bajo este clima, los equipos dependen mucho de lo que puedan producir sus nombres principales. No sería extraño que uno de ellos termine absorbiendo toda la atención del partido", precisó.

Además, señaló que el choque entre argentinos e ingleses tiene un fuerte peso simbólico. "También había señalado que las finales de 1966 y 1986 iban a tener peso simbólico, y que al menos uno de los equipos involucrados en aquellas definiciones podía volver a disputar la final. La semifinal entre Argentina e Inglaterra ya garantiza que esa predicción se cumpla: uno de los dos finalistas históricos volverá a jugar por la Copa".

Sobre el clima que rodeará al partido, sostuvo: "La Luna nueva en Leo estará elevada en el medio cielo del partido. Por eso lo defino como un partido con memoria, ya que carga con recuerdos del pasado, pero también tiene condiciones para convertirse en uno de esos encuentros que siguen siendo mencionados muchos años después. Así que, partido con historia, y para la historia".

Pertusati consideró que se tratará del encuentro de mayor repercusión del torneo y hasta hizo referencia al entrenador inglés. "Será el partido más visto y movilizante de todo el Mundial" y "también puede ser el encuentro más importante de Thomas Tuchel desde que dirige a Inglaterra, porque el Sol estará sobre su medio cielo y en ese caso se pone en juego su prestigio, su exposición pública y su honor profesional, por lo que puede ser una noche de consagración o una noche que lo marque negativamente".

En otro tramo de su análisis, mencionó la carga simbólica que tendrá el enfrentamiento entre ambos países. "La memoria del partido no será solamente futbolística. Aunque los protagonistas intenten mantener afuera cualquier referencia al conflicto de Malvinas (y es correcto que así sea), el ascendente en Escorpio vuelve a poner en circulación el símbolo de una herida histórica y de una rivalidad cargada. No significa convertir un partido de fútbol en una guerra, pero esa memoria colectiva va a quedar flotando alrededor del partido y puede aumentar todavía más la tensión".

Respecto al desarrollo del juego, explicó: "Escorpio difícilmente produzca un partido liviano. Lleva el juego hacia la resistencia, el miedo, la supervivencia y la capacidad de soportar los momentos más incómodos. Es un clima en el que los arqueros pueden ser decisivos (Marte en Géminis, asociado a las manos). Una sola atajada podría terminar valiendo una clasificación, especialmente si la definición se extiende".

También recordó que Inglaterra ya disputó dos encuentros bajo una configuración astral similar. "Inglaterra ya disputó dos encuentros con este mismo ascendente (ante Ghana y ante Panamá), y en ambos casos el partido se le cerró más de lo esperado. Es un antecedente importante: Inglaterra puede tener el favoritismo, pero esta configuración no parece permitirle jugar con comodidad".

En cambio, indicó que para Argentina será una experiencia nueva. "Para Argentina será la primera experiencia bajo este ascendente. Eso introduce incertidumbre, aunque el equipo de Lionel Scaloni ya demostró muchas veces que sabe sobrevivir en partidos ásperos, emocionales y largos. Para nosotros, la clave será evitar que Inglaterra resuelva el encuentro durante los 90 minutos, porque está bien aspectada en tiempo regular y porque va a jugar a ponerse en ventaja y cuidar el resultado".

Los horarios clave, según Federico Pertusati

El astrólogo también compartió los momentos que considera más importantes del encuentro:

16:24: primer momento de peligro para Argentina.

primer momento de peligro para Argentina. 16:33: posible gol o situación muy clara para Inglaterra.

posible gol o situación muy clara para Inglaterra. Desde las 16:33 hasta el cierre del primer tiempo: reacción favorable para la Selección.

reacción favorable para la Selección. 17:18 a 17:33: nuevo tramo favorable para Inglaterra.

nuevo tramo favorable para Inglaterra. 17:37: posible respuesta argentina con participación de Lionel Messi.

posible respuesta argentina con participación de Lionel Messi. 17:55: final estimado de los 90 minutos con cinco minutos de descuento.

final estimado de los 90 minutos con cinco minutos de descuento. 18:07: uno de los momentos más favorables para Inglaterra si hay alargue.

uno de los momentos más favorables para Inglaterra si hay alargue. 18:30 a 18:42: mejor tramo para Argentina, con un punto destacado cerca de las 18:36 .

mejor tramo para Argentina, con un punto destacado cerca de las . 18:57: otra señal positiva para la Selección si la definición llega a los penales.

Además, advirtió que "la Luna estará sitiada entre Marte y Saturno y eso permite esperar un clima muy tenso dentro y fuera de la cancha, con posibles decisiones arbitrales polémicas: un penal, una expulsión, una revisión del VAR o una acción discutida pueden ocupar un lugar central en la historia del encuentro".

Sobre la clasificación de España a la final, sostuvo que "por el simbolismo favorable hacia las monarquías, su eliminación antes de la final sería un buen indicio para la Argentina" y agregó: "Si logramos superar a Inglaterra y la final es contra España, considero que Argentina tendrá posibilidades reales de ganarla".

Finalmente, dejó un mensaje optimista para los hinchas. "Como argentino, mantengo la fe. Inglaterra llega mejor aspectada, pero Argentina tiene un camino concreto: resistir los momentos de mayor presión inglesa, impedir que el partido se cierre en los 90 minutos y llevarlo hacia una definición larga. En notas anteriores propuse visualizar colectivamente una victoria argentina. Para este encuentro, la imagen que podemos tomar es la carta de La Fuerza, el Arcano 11 en la tradición marsellesa: una mujer que domina o apacigua a un león".

Y concluyó: "El león representa de manera directa a Inglaterra, por la monarquía y por los tres leones de su escudo. La imagen no muestra al león siendo destruido, sino contenido mediante serenidad, inteligencia y dominio. Esa puede ser la tarea de Argentina: no dejarse arrastrar por la potencia inglesa, controlar su impulso y llevar el partido hacia el terreno que más nos conviene". También destacó el simbolismo de Giovani Lo Celso y cerró con una última reflexión: "la historia puede ser modificada y el simbolismo de Júpiter en Leo todavía puede terminar expresándose a través de Messi y hacer aún más memorable la etapa de Scaloni".