El periódico inglés The Sun habló de "arrogancia argentina" por la bandera de Malvinas
La Selección Argentina venció a Inglaterra y avanzó a la final del Mundial 2026. En el festejo, los jugadores expusieron una bandera que la FIFA quería evitar.
Argentina logró un triunfo clave ante Inglaterra y avanzó a la final del Mundial 2026, donde ya se encuentra España. Mientras el país entero festeja el triunfo cargado de significancia, el periódico inglés The Sun se refirió a la Selección tildándola de "arrogante" por exponer una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas".
"Los jugadores de Argentina celebraron su victoria en la semifinal de la Copa del Mundo contra Inglaterra sosteniendo una pancarta repugnante que reclamaba las Islas Malvinas", escribieron, colocando "Falkland Islands" en lugar de Islas Malvinas, como en verdad se llaman.
Y añadieron: "También se vio a hinchas alocados ondeando el deplorable cartel que reclamaba la soberanía de las islas, cuyos habitantes han votado abrumadoramente a favor de ser un Territorio Británico de Ultramar".
Seguidamente, escribieron: "Los isleños han realizado desfiles de 'Orgullosos de ser británicos' tras los repetidos intentos argentinos de reclamar el territorio que intentaron arrebatar sin éxito en 1982". Y finalizaron: "Se vio a Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y otros jugadores sosteniendo frenéticamente la pancarta frente a sus hinchas al terminar el partido", con todo el dolor de haber quedado eliminados con el país al cual le quitaron una parte de su territorio.
Así se expresaron otros periódicos ingleses, tras la bandera de Malvinas
Por su parte, The Telegraph lideró las críticas contra Argentina al acusar a sus jugadores de recurrir a "artimañas". Para ilustrar su portada digital, el diario británico eligió una foto del goleador Harry Kane abrazando a Messi justo después del silbatazo final que selló el pase argentino a la final del Mundial.
"Las 31 artimañas sucias que Argentina empleó contra Inglaterra. Los maestros sudamericanos de las artes oscuras hicieron honor a su reputación en la semifinal de la Copa del Mundo", sostuvieron.
En tanto, The Guardian sostuvo: "Un doblete de argentina en los últimos minutos rompe los corazones de Inglaterra en una dramática semifinal del Mundo".
Y sentenció: "Argentina no se dio por vencida. Durante todo el torneo se ha sentido que eran vulnerables, pero nadie los ha vencido. Hay una razón para ello: su valentía de campeones. La demostraron en los últimos minutos para protagonizar una de sus mayores remontadas. Que fuera contra Inglaterra, su eterno rival, la hizo aún más dulce".
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