El mensaje de Lisandro Martínez sobre la bandera de Malvinas: "No podíamos fallarle al pueblo argentino"

Luego del histórico triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, los festejos de los jugadores tuvieron un momento muy especial. En medio de la alegría por la victoria, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero desplegaron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", un gesto que emocionó a todo el país.