El mensaje de Lisandro Martínez sobre la bandera de Malvinas: "No podíamos fallarle al pueblo argentino"
El defensor central de la Selección Argentina, Lisandro Martínez, habló sobre la bandera que mostraron los jugadores y dejó una frase que emocionó a todos.
Luego del histórico triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, los festejos de los jugadores tuvieron un momento muy especial. En medio de la alegría por la victoria, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero desplegaron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", un gesto que emocionó a todo el país.
Las palabras de Lisandro Martínez sobre la bandera
Al finalizar el encuentro, el defensor del Manchester United fue consultado por un periodista de TyC Sports sobre el significado de este gesto. El cronista le transmitió la emoción que había generado en muchos hinchas, incluyendo a excombatientes, el hecho de que los jugadores hayan exhibido la bandera en el campo de juego.
Ante estas palabras, Lisandro Martínez fue contundente y resumió el sentimiento de todo el equipo en una frase: "No podíamos fallarle al pueblo argentino".
Un gesto que trasciende lo deportivo
La exhibición de la bandera con el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas fue un gesto que trascendió lo estrictamente deportivo. En un partido con tanta carga emotiva y simbólica como el que disputaron Argentina e Inglaterra, los jugadores quisieron aprovechar la oportunidad para enviar un mensaje de unidad y patriotismo.
A pesar de que en la previa del encuentro el entrenador Lionel Scaloni había intentado bajar la tensión y había asegurado que se trataba "solo de un partido", los futbolistas no quisieron dejar pasar la ocasión para recordar a los héroes de Malvinas y reivindicar el reclamo argentino.
La frase de Lisandro Martínez, "No podíamos fallarle al pueblo argentino", refleja el compromiso de los jugadores con la camiseta y con la historia del país. Un compromiso que va más allá de lo que sucede adentro de la cancha.
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