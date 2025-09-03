El periodista que hizo emocionar a Lionel Scaloni reveló el duro momento que vivió antes de Qatar 2022
Maximiliano De Vita Lemus, de Venado Tuerto, conmovió al DT de la Selección al contar cómo atravesó una etapa difícil justo antes de la consagración en la Copa del Mundo.
El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, vivió un momento inesperado en conferencia de prensa antes del duelo con Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Maximiliano De Vita Lemus, periodista de Venado Tuerto, emocionó hasta las lágrimas al oriundo de Pujato y unas horas después, compartió una experiencia personal que sorprendió a todos y se viralizó en las redes sociales.
De Vita Lemus contó que en 2022, justo antes del Mundial, atravesó una etapa muy dura de su vida que le impidió viajar a cubrir la Copa del Mundo, algo que había soñado durante años: “Tenía planificado viajar y se me truncó. Sentía que ese Mundial podía ser importantísimo para mi vida profesional, y no se dio”, relató con la voz entrecortada.
A pesar del golpe, continuó trabajando desde Buenos Aires y encontró en la cobertura de la Selección una forma de canalizar sus emociones. El periodista explicó que decidió aprovechar la oportunidad para agradecerle directamente al DT por lo que significó la Albiceleste en su vida durante ese proceso: “No sé si estuvo bien o mal, pero soy de expresar lo que siento. Quizás soné muy llorón, pero fue espontáneo”, reconoció en diálogo con TN.
Un momento único que se viralizó en las redes sociales antes del duelo entre Argentina y Venezuela
De Vita Lemus valoró la posibilidad de poder hablar cara a cara con el entrenador campeón del mundo: “No es fácil tener un mano a mano con él, no sé si habrá otra oportunidad. En este proceso con Messi, en lo que puede ser su último partido en el país este año, había que agradecer”, concluyó.
Probables formaciones del encuentro entre la Selección Argentina y Venezuela
- Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
- Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.
