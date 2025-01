El picante cruce entre Sebastián Domínguez y Andrés Merlos tras la derrota de Vélez

La discusión subió de tono cuando el juez acusó al entrenador de haberle faltado el respeto: "Vos me faltaste dos veces el respeto y yo no", lanzó el árbitro. Pero Domínguez no se desvió del reclamo: "¿No es amarilla? A los 30 minutos tendría que estar afuera. Es deliberada la falta, por favor".

"Para vos sí, para mí no", contestó Merlos, manteniendo su postura. El ida y vuelta se volvió cada vez más tenso hasta que el DT de Vélez lo desafió con una pregunta que dejó en claro su enojo: "¿Vos dormís tranquilo?".

Embed "ES DELIBERADA LA FALTA" explotó Seba Domínguez contra el árbitro Merlos pidiendo EXPULSIÓN para Saborido en el primer tiempo. Atención a la jugada... pic.twitter.com/cYJQM6DRwN — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2025

"Yo siempre duermo tranquilo", replicó el árbitro. Mientras se retiraba hacia los vestuarios, Domínguez lanzó una advertencia: "Te conozco bien, te prendo fuego". La respuesta de Merlos no tardó en llegar: "Vení, Seba, vení. Prendeme fuego acá. ¿Qué me amenazás?".

Qué dijo Sebastián Domínguez del cruce con Merlos en conferencia de prensa

Más tarde, en la conferencia de prensa, el entrenador mantuvo su postura sin nombrar al árbitro: "Estoy convencido de que Saborido tendría que haber sido expulsado por doble amarilla", declaró.

También se refirió al penal sancionado contra Vélez, que luego Platense desperdició: "Habría que verla otra vez, no llego a distinguir si la pelota golpea en el muslo o no. Cuando le pregunto al árbitro, me dice que la posición es totalmente natural".

El Fortín aún no sumó puntos en el torneo y Domínguez dejó en claro su preocupación: "Estoy caliente y preocupado por los dos partidos sin sumar, pero hay que tener sentido común. Estaríamos hablando de otra cosa si Platense se quedaba con uno menos desde los 30 minutos".