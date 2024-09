El picante intercambio entre Franco Colapinto y Nicki Nicole: "Por privado..."

Y esta vez, el intercambio fue con Nicki Nicole. El piloto hizo una broma en X, al simular que había publicado una foto, pero que en realidad era solo texto, generando interacciones de usuarios que le aclaraban que no la podían descargar.

Y una de las que cayó en el "bait", como se conoce este método de las redes sociales, fue la cantante. "No me deja abrirla", dijo ella, ante lo que él, respondió: "Te la mando por privado".

Por supuesto, este intercambio generó todo tipo de reacciones entre los usuarios, que celebraron la siempre picardía del piloto argentino.

El guiño de Christine GZ a Franco Colapinto: "Es lindo y lo sabe"

La entrevista que le hizo la periodista Christine GZ a Franco Colapinto, se hizo viral por la buena onda que surgió entre ambos, muchos interpretaron que el joven piloto argentino de Fórmula 1 intentaba seducirla y lo tomaron como una muestra de su personalidad. Ahora quien habló al respecto fue la reportera y dio detalles de lo que fue aquel momento.

“Siempre lo digo, que hacía falta un poco de aire fresco. Ya saben que en la Fórmula 1 es todo muy estricto, muy serio... y alguien que dice lo que piensa y es muy simpático siempre es bienvenido”,dijo en diálogo con radio La Red sobre el desembarco del argentino en el campeonato más importante del automovilismo mundial, a bordo de un Williams.

Christine debió responder sobre la trastienda de su reportaje viral a Colapinto, para asegurar que no hubo invitación alguna de su parte: “No, no, no... la verdad que lo conocí porque en el paddock estaba toda su familia arropándolo; su padre que es un capo, su mánager, sus sponsors, sus amigos y fue muy divertido. Estaba la risa, pero ahí quedó la cosa”. Ante la repregunta sobre si saldría con él, afirmó algo incómoda: “Es lindo, yo creo que él lo sabe. No pasa nada. Nosotros estamos trabajando... Me están intentando sacar cosas...”.

“Su debut fue impecable. Largar en el puesto 18 y llegar en el 12, creo que no se puede pedir nada más. Además, no sé si escucharon la nota con Fernando Alonso que dijo que no sabía que había quedado atrás suyo, si no lo dejaba pasar...”, graficó la periodista.