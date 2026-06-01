El plan de la Fórmula 1 para salvar el final del campeonato de la guerra en Medio Oriente

A pesar de las especulaciones sobre un cierre anticipado del campeonato, Domenicali descartó que el Gran Premio de Las Vegas (22 de noviembre) vaya a convertirse en la última carrera del año. “Puedo confirmar que tenemos un plan de emergencia. Si las dos carreras al final de la temporada no pueden celebrarse porque la guerra aún no ha terminado, disponemos de soluciones alternativas. Las Vegas no será la última carrera del calendario”, afirmó el directivo en diálogo con L’Equipe.