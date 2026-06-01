El plan de la Fórmula 1 para salvar el final del campeonato de la guerra en Medio Oriente
Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, dio su mirada sobre cómo afectaría la guerra en Medio Oriente a la definición del campeonato.
En la antesala del regreso a la actividad con el Gran Premio de Mónaco, la Fórmula 1 se encuentra evaluando el panorama para el cierre de su calendario. El presidente y CEO de la categoría, Stefano Domenicali, confirmó que se dispone de un "plan de emergencia" en caso de que los Grandes Premios de Qatar (29 de noviembre) y Abu Dhabi (6 de diciembre) no puedan disputarse debido al conflicto bélico en Oriente Medio.
A pesar de las especulaciones sobre un cierre anticipado del campeonato, Domenicali descartó que el Gran Premio de Las Vegas (22 de noviembre) vaya a convertirse en la última carrera del año. “Puedo confirmar que tenemos un plan de emergencia. Si las dos carreras al final de la temporada no pueden celebrarse porque la guerra aún no ha terminado, disponemos de soluciones alternativas. Las Vegas no será la última carrera del calendario”, afirmó el directivo en diálogo con L’Equipe.
El conflicto en la región —que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos— representa una amenaza latente para el tramo final del campeonato. De hecho, la situación ya obligó a suspender los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita originalmente programados para abril, reduciendo el calendario de 24 a 22 carreras y generando un extenso parate de un mes entre China y Miami.
Respecto a la posibilidad de buscar sedes de reemplazo para el cierre del año, el panorama es complejo:
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Reemplazos inviables: Domenicali ve casi imposible sustituir ambas fechas. "Incluso sustituir una sola carrera no será sencillo. No hay muchos fines de semana libres disponibles", explicó.
Logística pesada: El directivo remarcó que, a diferencia de otros deportes, la F1 enfrenta una enorme complejidad logística y altos costos de transporte que impiden trasladar un evento con facilidad.
Venta de entradas en marcha: Por el momento, los promotores de Qatar y Abu Dhabi continúan con la venta de tickets, la cual viene registrando muy buenos números.
El titular de la Máxima evitó dar una fecha exacta para definir si se cancelarán o no las dos jornadas de coronación del campeonato. Según indicó, las decisiones se adoptarán "en los próximos meses cuando llegue el momento", manteniendo un monitoreo constante junto a la FIA y los promotores locales respecto a la evolución del contexto internacional.
Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1
Viernes 5 de junio
- Entrenamientos Libres 1: 8:30.
- Entrenamientos Libres 2: 12:00.
Sábado 6 de junio
- Entrenamientos Libres 3: 7:30.
- Clasificación: 11:00.
Domingo 7 de junio
- Carrera: 10:00.
El calendario completo de la F1 2026
- Gran Premio de Australia: del 6 al 8 de marzo - FINALIZADO
- Gran Premio de China: del 13 al 15 de marzo - FINALIZADO
- Gran Premio de Japón: del 27 al 29 de marzo - FINALIZADO
- Gran Premio de Bahréin: del 10 al 12 de abril - CANCELADA
- Gran Premio de Arabia Saudita: del 17 al 19 de abril - CANCELADA
- Gran Premio de Miami: del 1° al 3 de mayo - REALIZADO
- Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo - REALIZADO
- Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio - PRÓXIMAMENTE
- Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio
- Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio
- Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio
- Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio
- Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio
- Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto
- Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre
- Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre
- Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre
- Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
- Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre
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