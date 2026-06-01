Para seguir a Franco Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1

Entre los sectores más famosos del recorrido aparecen curvas históricas como Sainte Devote, Casino, Mirabeau, Piscina y Rascasse. Sin embargo, una de las más reconocidas es la horquilla ubicada frente al Hotel Fairmont, tradicionalmente conocida como Loews, considerada una de las curvas más lentas de todo el calendario de la Fórmula 1.

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Otro aspecto que distingue a esta competencia es la configuración técnica de los monoplazas: los equipos suelen priorizar la carga aerodinámica y la estabilidad antes que la velocidad máxima, adaptando sus autos a un circuito donde la precisión resulta mucho más importante que la potencia pura.

Para los fanáticos argentinos, además, habrá una atención especial sobre la actuación de Franco, quien volverá a competir con Alpine en uno de los escenarios más desafiantes de la temporada y buscará destacarse en un trazado que históricamente exige concentración absoluta durante cada vuelta.

Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1

Viernes 5 de junio

Entrenamientos Libres 1: 8:30.

Entrenamientos Libres 2: 12:00.

Sábado 6 de junio

Entrenamientos Libres 3: 7:30.

Clasificación: 11:00.

Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00.

Las características principales del circuito del Principado

Longitud: 3,337 kilómetros.

3,337 kilómetros. Vueltas de carrera: 78.

78. Distancia total: 260,286 kilómetros.

260,286 kilómetros. Récord de vuelta: 1:12.909.

de vuelta: 1:12.909. Zonas DRS: 1.

1. Primera carrera de Fórmula 1 en Mónaco: 1950.

Con su combinación de historia, dificultad y espectacularidad visual, Mónaco volverá a ofrecer uno de los capítulos más esperados del campeonato. Entre los yates del puerto, las tribunas montadas sobre las calles del Principado y el desafío permanente de evitar los muros, la Fórmula 1 afrontará un fin de semana donde cada centímetro puede marcar la diferencia entre la gloria y el abandono.

El calendario completo de la F1 2026

Gran Premio de Australia: del 6 al 8 de marzo - FINALIZADO

Gran Premio de China: del 13 al 15 de marzo - FINALIZADO

Gran Premio de Japón: del 27 al 29 de marzo - FINALIZADO

Gran Premio de Bahréin: del 10 al 12 de abril - CANCELADA

Gran Premio de Arabia Saudita: del 17 al 19 de abril - CANCELADA

Gran Premio de Miami: del 1° al 3 de mayo - REALIZADO

Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo - REALIZADO

Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio - PRÓXIMAMENTE

Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio

Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio

Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio

Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio

Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio

Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto

Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre

Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre

Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre

Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre

Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre

Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre

Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre

Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre