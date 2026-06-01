Para seguir a Franco Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1
Con curvas estrechas y escaso margen para errores, el legendario trazado callejero del Principado promete uno de los fines de semana más atractivos de la temporada.
Con Franco Colapinto como gran protagonista, la Fórmula 1 volverá a detener la atención del mundo en uno de sus escenarios más emblemáticos. El Gran Premio de Mónaco, considerado por muchos como la carrera más prestigiosa del calendario, será la próxima escala del campeonato 2026 y ofrecerá un nuevo desafío para pilotos y equipos en las estrechas calles de Montecarlo.
A lo largo de las décadas, la competencia disputada en el Principado se transformó en mucho más que una simple carrera. Su combinación de tradición, glamour y complejidad técnica la convirtió en una prueba única dentro del automovilismo mundial. Allí se consagraron algunas de las mayores leyendas de la categoría, desde Juan Manuel Fangio hasta Ayrton Senna, pasando por Michael Schumacher y Lewis Hamilton.
La edición 2026 se desarrollará entre el viernes 5 y el domingo 7 de junio sobre el tradicional Circuito de Montecarlo, un trazado urbano de 3,337 kilómetros que atraviesa algunos de los sectores más reconocidos de la ciudad. A diferencia de los autódromos modernos, aquí las barreras están prácticamente pegadas al asfalto y cualquier error suele pagarse caro.
Por esa razón, la clasificación adquiere una importancia fundamental. Adelantar en Mónaco es una tarea extremadamente difícil debido a la estrechez del circuito, por lo que conseguir una buena posición de largada suele ser casi tan importante como el rendimiento de carrera. Muchas veces, el trabajo realizado el sábado termina definiendo buena parte del resultado final del domingo.
Entre los sectores más famosos del recorrido aparecen curvas históricas como Sainte Devote, Casino, Mirabeau, Piscina y Rascasse. Sin embargo, una de las más reconocidas es la horquilla ubicada frente al Hotel Fairmont, tradicionalmente conocida como Loews, considerada una de las curvas más lentas de todo el calendario de la Fórmula 1.
Otro aspecto que distingue a esta competencia es la configuración técnica de los monoplazas: los equipos suelen priorizar la carga aerodinámica y la estabilidad antes que la velocidad máxima, adaptando sus autos a un circuito donde la precisión resulta mucho más importante que la potencia pura.
Para los fanáticos argentinos, además, habrá una atención especial sobre la actuación de Franco, quien volverá a competir con Alpine en uno de los escenarios más desafiantes de la temporada y buscará destacarse en un trazado que históricamente exige concentración absoluta durante cada vuelta.
Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1
Viernes 5 de junio
- Entrenamientos Libres 1: 8:30.
- Entrenamientos Libres 2: 12:00.
Sábado 6 de junio
- Entrenamientos Libres 3: 7:30.
- Clasificación: 11:00.
Domingo 7 de junio
- Carrera: 10:00.
Las características principales del circuito del Principado
- Longitud: 3,337 kilómetros.
- Vueltas de carrera: 78.
- Distancia total: 260,286 kilómetros.
- Récord de vuelta: 1:12.909.
- Zonas DRS: 1.
- Primera carrera de Fórmula 1 en Mónaco: 1950.
Con su combinación de historia, dificultad y espectacularidad visual, Mónaco volverá a ofrecer uno de los capítulos más esperados del campeonato. Entre los yates del puerto, las tribunas montadas sobre las calles del Principado y el desafío permanente de evitar los muros, la Fórmula 1 afrontará un fin de semana donde cada centímetro puede marcar la diferencia entre la gloria y el abandono.
El calendario completo de la F1 2026
- Gran Premio de Australia: del 6 al 8 de marzo - FINALIZADO
- Gran Premio de China: del 13 al 15 de marzo - FINALIZADO
- Gran Premio de Japón: del 27 al 29 de marzo - FINALIZADO
- Gran Premio de Bahréin: del 10 al 12 de abril - CANCELADA
- Gran Premio de Arabia Saudita: del 17 al 19 de abril - CANCELADA
- Gran Premio de Miami: del 1° al 3 de mayo - REALIZADO
- Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo - REALIZADO
- Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio - PRÓXIMAMENTE
- Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio
- Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio
- Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio
- Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio
- Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio
- Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto
- Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre
- Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre
- Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre
- Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
- Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre
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