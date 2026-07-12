El plan de la Selección Argentina para enfrentar a Inglaterra y cómo están los jugadores tocados

El primer entrenamiento será regenerativo para los futbolistas que sumaron más minutos frente a Suiza, mientras que el resto del grupo trabajará con mayor intensidad. El lunes, la delegación viajará nuevamente a Atlanta y el martes cumplirá con las obligaciones protocolares de la FIFA, con una práctica abierta durante los primeros 15 minutos y la atención de tres jugadores en zona mixta. El cuerpo técnico también aprovechará estos días para definir el equipo que buscará un lugar en la gran final del Mundial, en un clásico que despierta una enorme expectativa.