El plan de la Selección Argentina para enfrentar a Inglaterra y cómo están los jugadores tocados
Tras eliminar a Suiza en el alargue, la Selección argentina ya prepara la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra. Cómo sigue el cronograma y el estado físico del plantel.
La Selección Argentina dejó atrás el exigente triunfo frente a Suiza y ya tiene la mira puesta en Inglaterra, su rival en las semifinales del Mundial 2026. Con ese panorama, Lionel Scaloni planifica la preparación en Atlanta mientras sigue de cerca la evolución física de varios futbolistas tras otro partido de 120 minutos.
El primer entrenamiento será regenerativo para los futbolistas que sumaron más minutos frente a Suiza, mientras que el resto del grupo trabajará con mayor intensidad. El lunes, la delegación viajará nuevamente a Atlanta y el martes cumplirá con las obligaciones protocolares de la FIFA, con una práctica abierta durante los primeros 15 minutos y la atención de tres jugadores en zona mixta. El cuerpo técnico también aprovechará estos días para definir el equipo que buscará un lugar en la gran final del Mundial, en un clásico que despierta una enorme expectativa.
Cómo están Cuti Romero y Leandro Paredes tras salir ante Suiza
Las principales preocupaciones pasaban por Cristian Romero y Leandro Paredes, quienes fueron reemplazados durante el tiempo suplementario frente a Suiza. El defensor sufrió calambres y dejó su lugar para el ingreso de Nicolás Otamendi, mientras que el mediocampista también salió por el desgaste físico acumulado y fue sustituido por Flaco López.
En principio, ambos evolucionan favorablemente y estarán disponibles para enfrentar a Inglaterra, por lo que Scaloni podrá contar con todo el plantel para preparar una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026.
Tras superar tres cruces consecutivos de eliminación directa —ante Cabo Verde, Egipto y Suiza—, Argentina buscará dar un nuevo paso rumbo al bicampeonato frente al equipo dirigido por Thomas Tuchel. "Jugar contra Inglaterra es especial porque es una potencia. Va a ser lindo vivir una semifinal de Copa del Mundo contra una gran selección e intentar llegar de la mejor manera para volver a competir", expresó Lionel Messi tras la clasificación.
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