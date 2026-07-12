Qué dijo Lionel Messi sobre enfrentar por primera vez a Inglaterra en el Mundial 2026
Lionel Messi habló tras la clasificación de la Selección argentina a semifinales y se refirió al histórico cruce con Inglaterra en el Mundial 2026.
Lionel Messi ya piensa en la semifinal del Mundial 2026. Tras la victoria de la Selección Argentina sobre Suiza, el capitán albiceleste reconoció que enfrentar por primera vez a Inglaterra será un partido "especial" y remarcó la importancia de recuperarse del desgaste físico acumulado en el torneo.
"Siempre es especial jugar contra las selecciones grandes. No me pasó nunca contra Inglaterra. Es la primera vez, así que va a ser un partido especial. Semifinal de una Copa del Mundo", expresó el capitán argentino. El rosarino también hizo referencia al desgaste físico que arrastra el equipo luego de varios partidos muy exigentes en las instancias decisivas del torneo: "Ahora descansaremos y nos prepararemos para eso. Venimos de mucho desgaste otra vez y a veces se nota", afirmó.
Cuándo juegan Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026
El duelo ante Inglaterra tendrá un condimento especial por tratarse de dos selecciones con una extensa historia en los Mundiales y una rivalidad marcada por inolvidables enfrentamientos, como los de México 1986 y Francia 1998. Argentina e Inglaterra se enfrentarán el miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador avanzará a la final del Mundial 2026, donde se medirá con el vencedor de la otra semifinal.
El camino hacia la gran final del Mundial 2026
El choque entre argentinos e ingleses cerrará las semifinales del torneo. Quien logre salir victorioso de los 90 minutos (o del alargue y los penales en caso de ser necesario) sacará pasaje directo a la gran final del domingo 19 de julio, la cual se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Un rato antes, el bando ganador conocerá con exactitud a su rival por el título, ya que la otra semifinal se disputará el martes 14 de julio en Dallas, donde medirán fuerzas Francia y España. El escenario está listo para una semana definitiva a puro fútbol de alto vuelo.
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