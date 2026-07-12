Qué dijo Lionel Messi sobre enfrentar por primera vez a Inglaterra en el Mundial 2026

El camino hacia la gran final del Mundial 2026

El choque entre argentinos e ingleses cerrará las semifinales del torneo. Quien logre salir victorioso de los 90 minutos (o del alargue y los penales en caso de ser necesario) sacará pasaje directo a la gran final del domingo 19 de julio, la cual se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Un rato antes, el bando ganador conocerá con exactitud a su rival por el título, ya que la otra semifinal se disputará el martes 14 de julio en Dallas, donde medirán fuerzas Francia y España. El escenario está listo para una semana definitiva a puro fútbol de alto vuelo.