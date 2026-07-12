El desafiante mensaje de Franco Colapinto para Inglaterra en la previa de la semifinal del Mundial 2026
Franco Colapinto participó del Festival de Goodwood en Inglaterra y dejó un mensaje de apoyo a Lionel Messi y la Selección antes de la semifinal del Mundial.
Franco Colapinto volvió a convertirse en protagonista durante el Festival de la Velocidad de Goodwood, en Inglaterra. El piloto argentino aprovechó su presencia en el tradicional evento automovilístico para dejar un mensaje de apoyo a Lionel Messi y a la Selección Argentina, que el miércoles enfrentará a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.
Más allá de las fotos y los autógrafos, el argentino protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. En la antesala del duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, el pilarense dejó un claro guiño futbolero en pleno territorio británico. A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, mostró el momento en el que firmó un enorme mural del festival con la consigna "Can you sign the wall?" ("¿Podés firmar la pared?").
Sin embargo, además de su firma, escribió un mensaje que despertó la reacción de sus seguidores: "Vamos Argentina y Messi".
Para completar el posteo, Colapinto agregó una ilustración de Lionel Messi con la camiseta número 10 de la Selección argentina y acompañó la publicación con música de rock nacional, en un gesto que fue ampliamente celebrado por los hinchas.
La Selección Argentina e Inglaterra, por un lugar en la final del Mundial 2026
El mensaje del piloto llegó a pocos días de uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con un lugar en la final de la Copa del Mundo en juego.
Mientras continúa consolidándose como una de las grandes promesas del automovilismo internacional, el piloto argentino también dejó en claro su apoyo al equipo de Lionel Scaloni, sumándose al clima de expectativa que rodea a la semifinal frente al conjunto inglés.
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