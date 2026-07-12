El desafiante mensaje de Franco Colapinto para Inglaterra en la previa de la semifinal del Mundial 2026

Más allá de las fotos y los autógrafos, el argentino protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. En la antesala del duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, el pilarense dejó un claro guiño futbolero en pleno territorio británico. A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, mostró el momento en el que firmó un enorme mural del festival con la consigna "Can you sign the wall?" ("¿Podés firmar la pared?").